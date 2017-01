“Batea” el IMSS ofertas del municipio Marcela Espino

El presidente municipal José Haro de la Torre afirmó que se presentaron al menos tres propuestas de terrenos para su instalación, pero estos no cumplieron con los requerimientos de la Federación para la inversión.



Se estima que el gobierno federal asigne alrededor de 80 millones de pesos para la construcción de la clínica que busca desahogar la demanda en la Unidad Médica Familiar 55 y el hospital de dicha institución.



El alcalde insistió que no se permitirá que Fresnillo pierda esta oportunidad, aunque debamos comprar un terreno que cumpla con características, como que se encuentren en vías primarias del municipio.

Dijo que el plazo para resolver esta inversión es el próximo mes.



En tanto que el Hospital de la Mujer, afirmó que se debe dar seguimiento a la donación del terreno ante la Legislatura, en tanto que el contratista empezó la preparación del predio para su construcción.



Momento de unidad

El presidente municipal José Haro de la Torre consideró que es tiempo de que los habitantes de Fresnillo se mantengan en unidad, luego de que se diera a conocer la encuesta sobre la percepción de seguridad que posiciona a la ciudad como la quinta en el país, donde sus pobladores se sienten inseguros.



Haro de la Torre expresó que no es tiempo de ocultar lo que sucede en las calles, pero sí para que sus empresarios, comerciantes y autoridades hagan promoción de las bondades de El Mineral y destaquen su lado positivo.



Expresó que si le va mal en la falta de inversión y de circulación de recursos, todos salen afectados.



Proponen terna

El primer edil informó que a más tardar el sábado se pondrá a discusión la asignación del director del Instituto Municipal de Planeación (Implan), pues este lunes recibió la terna que propuso el consejo de este organismo.



Expuso que el tema se someterá ante el cabildo durante la próxima reunión con el pleno.



Cabe destacar que es necesario que se nombre a un director para que no se pierdan los recursos destinados para este fin.



