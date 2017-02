Batman Lego y Cincuenta Sombras dominan la taquilla en Estados Unidos AP

La película, la más costosa realizada en China con un presupuesto de 150 millones de dólares, pretendía mostrar que el segundo mayor mercado cinematográfico del mundo tiene la capacidad de producir éxitos de taquilla similares a los de Hollywood.



Aunque ha recaudado 171 millones de dólares en las salas de China, sólo obtuvo 18.1 millones en su estreno el fin de semana en Estados Unidos y Canadá, según proyecciones de los estudios difundidas el domingo. En Estados Unidos, es un fin de semana largo por el Día de los Presidentes, que se celebra el lunes.



De cualquier manera "La gran muralla" fue tercera en taquillas en Norteamérica, aunque muy distante de los dos primeros lugares: "The Lego Batman" y "Cincuenta Sombras mas oscuras".



La película animada de Warner Bros. volvió a registrar con facilidad los mayores ingresos, ahora de 34.2 millones de dólares, 35% menos que en su primera semana.



"Cincuenta sombras mas oscuras", de Universal, captó 21 millones de dólares en su segunda semana.



La secuela erótica mantiene un buen desempeño fuera de Estados Unidos y Canadá, encabezando las taquillas internacionales con una recaudación el fin de semana de 43.7 millones de dólares.



