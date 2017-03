Bayern humilla otra vez al Arsenal y avanza en la Champions AP

El chileno Arturo Vidal anotó dos veces en el triunfo por 5-1 en el estadio Emirates de Londres, el mismo marcador con el que Bayern despachó a los Gunners hace tres semanas en Munich.



"Feliz, porque ya estamos en cuartos de final", expresó Vidal en declaraciones a medios de su país.



Robert Lewandowski, Arjen Robben y Douglas Costa redondearon la paliza de Bayern, todos con goles después que Theo Walcott anotó por Arsenal a los 20 minutos y que el equipo londinense quedó con un hombre menos por la expulsión de Laurent Koscielny a los 53.



La eliminación con un marcador global de 10-2 fue otro duro golpe para el equipo dirigido por Arsene Wenger, que el sábado perdió 3-1 ante Liverpool para rezagarse al quinto puesto en la liga Premier.



Jamás el Arsenal había caído por un marcador tan abultado como local. La goleada llegó en el peor momento posible para Wenger, durante una noche que comenzó con protestas de un nutrido grupo de hinchas para exigir su renuncia.



Es la séptima vez consecutiva que el conjunto inglés sucumbe en los octavos de final de este certamen



Y mientras el Bayern ancló en cuartos de final por sexto año en fila, Arsenal no tiene siquiera la certeza de que volverá al torneo la próxima campaña, pues se ubica ahora debajo de los cuatro sitios que reparten boletos.



La incertidumbre es aún mayor sobre el futuro de Wenger, cuyo contrato expira al concluir la presente temporada.



El estratega francés no quiso especular sobre el tema.



"No lo sé", zanjó. "Estoy aquí para hablar de fútbol, no de mi futuro".



En cambio, la emprendió contra el árbitro por decisiones que tachó de "inexplicables y escandalosas"



Lo paradójico es que el comienzo del encuentro fue esperanzador para el conjunto local, con la diana de Walcott, quien venció a Manuel Neuer con un disparo a primer palo. Después, el conjunto bávaro cometió un aparente penal no sancionado sobre el propio Walcott.



Pero un penalti que sí se concedió a favor del Bayern puso fin a la historia. Lewandowski convirtió desde los 12 pasos a los 55, tras ser derribado por Koscielny, quien además recibió la roja.



"Bayern puede ser un buen equipo, pero esta noche debe también agradecer las decisiones arbitrales", sentenció Wenger. "Esto me deja muy disgustado y frustrado... aniquiló el partido".



Su colega del Bayern, Carlo Ancelotti, reconoció que el penal a favor de su equipo dio cauce definitivo al cotejo.



"Fue un partido difícil hasta el penal", valoró el italiano, quien busca ganar la Liga de Campeones con su tercer equipo diferente, tras conseguirlo con el Milan y el Real Madrid. "Nos abrimos demasiado y ellos presionaron tal como lo esperábamos. No tuvimos la claridad habitual con el balón".



Pero ya con la ventaja numérica, el Bayern no tuvo dificultad en triturar al Arsenal mediante una exhibición de certeras jugadas ofensivas. Robben anotó tras un mal despeje del arquero colombiano David Ospina a los 68, y el brasileño Costa infló las redes a los 78, antes de que Vidal se ensañara con un relampagueante doblete en un lapso de apenas cinco minutos.



El "Rey Arturo" no se guardó el espíritu competitivo, ni con el duelo definido ni antes, frente a otro astro chileno. A los 42 minutos, mientras disputaba el balón en el medio campo, levantó un botín y se llevó por delante a Alexis Sánchez.



"No he hablado con él. No he tenido la suerte, porque acá cada uno está en sus cosas, pero en la selección hablaremos", dijo Vidal.



Los objetivos de este Bayern son claros y ambiciosos: conquistar su quinto título consecutivo en la Bundesliga y coronarse en el máximo torneo continental, algo que no consigue desde 2013, cuando alzó la "Orejona" en Londres.



"Queremos seguir a todo vapor", manifestó Neuer. "No tenemos intenciones de aflojar".



