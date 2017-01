Beca del Cozcyt cambia la vida de una joven estudiante Redacción

Compartir: Liga Compartir: Ixamail Fraire Soto es alumna de la Licenciatura en Ciencias Biológicas y becaria del Consejo Zacatecano de Cozcyt. (Cortesía) Ixamail Fraire Soto es alumna de la Licenciatura en Ciencias Biológicas y becaria del Consejo Zacatecano de Ciencia, Tecnología e Innovación (Cozcyt) en la modalidad de Excelencia Académica desde 2013.



Con un promedio general de 9.1, Ixamail ha recibido la beca del Cozcyt durante siete semestres continuos.



Ella misma ha dicho que sin ese apoyo no habría podido estudiar ni alcanzar ese nivel de rendimiento.



En este Día del Biólogo (celebrado en México el 25 de enero), la joven de 22 años compartió su historia de vida y aseguró que sin la Beca Cozcyt habría tenido que trabajar para estudiar, lo que hubiera afectado su desempeño.



Ixamail Fraire cursa el décimo semestre en la Unidad Académica de Biología de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), donde actualmente desarrolla su tesis encaminada a atender el cáncer cérvico uterino.



Ella reconoce que el hecho de recibir la beca económica semestral del Cozcyt ha sido determinante para el desarrollo de su talento y capacidades, que se hubieran desaprovechado al no tener la posibilidad de estudiar.



La becaria zacatecana, quien busca una cura para el cáncer cérvico uterino, manifestó que las Becas Cozcyt son buenas, porque ayudan a jóvenes de escasos recursos económicos para que estudien y cumplan sus sueños.



Es originaria de la comunidad San Francisco de los Gallardos, en el municipio de Francisco R. Murguía; hija de padre agricultor y madre dedicada a las labores del hogar, Ixamail siempre soñó con ser una profesionista.



Sin embargo, las dificultades económicas siempre fueron las principales limitantes, ya que su familia es de escasos recursos; por ello, desde la primaria fue dedicada en sus estudios para obtener becas.



La futura bióloga es la menor del hogar. Su hermano mayor, Jaime, no pudo estudiar porque se dedicó a ayudar a su papá en el trabajo y a proporcionar recursos a ella y a su hermana Lucero para instruirse en Zacatecas.



Afirma que le ha costado mucho esfuerzo estudiar la licenciatura y ahora que está por terminarla piensa en continuar con la maestría y luego un doctorado en el extranjero, para luego volver a Zacatecas a trabajar por su estado.



