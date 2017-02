Belinda incursionará como 'youtuber' Excélsior

Liga corta:



Liga completa:

A- A A+



Compartir: Liga Compartir: La cantante y actriz mexicana de 27 años de edad invita a sus fans a seguirla en su canal de YouTube



"Belifans!! En las próximas semanas voy a empezar a subir videos en este canal para que se suscriban", publicó la intérprete de 27 años en la red social.



Belinda no aclaró qué clase de contenido subirá a su nuevo canal, que aunque ya está dado de alta, todavía no tiene ningún video en esa plataforma.



“Solo tengo dos canales en YouTube: /belindavevo y /belinda, los demás no son míos”, le contestó la cantante hace unos días a un fan que le preguntó sobre los canales que tenía en esa plataforma.



Y en espera de saber qué contenido subirá a su nuevo canal, la cantante también expresó en Twitter su emoción pues ya llegó a 5 millones de seguidores en su cuenta de Instagram, y dio las gracias a sus fans por este logro. Y, por supuesto, Criss Angel también felicitó a "su amor".



La estrella se une así a la lista de cantantes que han extendido su influencia más allá del escenario, como el cantautor venezolano Carlos Baute.



Belifans!! En las próximas semanas voy a empezar a subir videos en este canal para que se suscriban: https://t.co/TAqhMP6toF



elpais@imagenzac.com.mx CIUDAD DE MÉXICO.- La cantante Belinda anunció en su cuenta de Twitter que incursionará como 'youtuber' próximamente."Belifans!! En las próximas semanas voy a empezar a subir videos en este canal para que se suscriban", publicó la intérprete de 27 años en la red social.Belinda no aclaró qué clase de contenido subirá a su nuevo canal, que aunque ya está dado de alta, todavía no tiene ningún video en esa plataforma.“Solo tengo dos canales en YouTube: /belindavevo y /belinda, los demás no son míos”, le contestó la cantante hace unos días a un fan que le preguntó sobre los canales que tenía en esa plataforma.Y en espera de saber qué contenido subirá a su nuevo canal, la cantante también expresó en Twitter su emoción pues ya llegó a 5 millones de seguidores en su cuenta de Instagram, y dio las gracias a sus fans por este logro. Y, por supuesto, Criss Angel también felicitó a "su amor".La estrella se une así a la lista de cantantes que han extendido su influencia más allá del escenario, como el cantautor venezolano Carlos Baute. Agregar a favoritos belinda

youtuber

videos

internet