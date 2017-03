Belinda le pide a sus fans que 'no se desesperen' Excélsior

Liga corta:



Liga completa:

A- A A+



Compartir: Liga Compartir: La estrella del pop desmiente rumores de su retiro del mundo de la música y calma a sus admiradores en sus redes sociales con el anuncio de nuevos proyectos



A un año del lanzamiento de su más reciente disco Utopía, la cantante de 27 años adelantó sorpresas y buenas noticias para su fiel legión de admiradores.



“Hola!!! #belifans no piensen cosas que no van a pasar! Estoy preparando cosas nuevas! Y muy padres, no se desesperen por favor”, aseguró en sus cuentas en las redes sociales.

Belinda Peregrín Schüll, como realmente se llama, está trabajando en su próximo álbum que contará con la participación del conocido DJ, Steve Aoki.



“No me voy a retirar todavía, así que no piensen cosas negativas! Me he tomado un tiempo para mí, pero siempre los llevo en mi corazón”, aclaró la novia del ilusionista Criss Angel en otro mensaje.



Con @steveaoki en el estudio preparando muchas sorpresas!



elpais@imagenzac.com.mx Agregar a favoritos belinda

música

disco

fans





CIUDAD DE MÉXICO.- El mundo de la música pop en español puede estar tranquilo, puesBelinda no se retirará de su faceta como cantante e incluso hasta aplacó los rumores entre sus fans, en Instagram y Twitter, pidiéndoles que "no se desesperen" ya que está por concretar algunos proyectos.A un año del lanzamiento de su más reciente disco Utopía, la cantante de 27 años adelantó sorpresas y buenas noticias para su fiel legión de admiradores.“Hola!!! #belifans no piensen cosas que no van a pasar! Estoy preparando cosas nuevas! Y muy padres, no se desesperen por favor”, aseguró en sus cuentas en las redes sociales.Belinda Peregrín Schüll, como realmente se llama, está trabajando en su próximo álbum que contará con la participación del conocido DJ, Steve Aoki.“No me voy a retirar todavía, así que no piensen cosas negativas! Me he tomado un tiempo para mí, pero siempre los llevo en mi corazón”, aclaró la novia del ilusionista Criss Angel en otro mensaje.