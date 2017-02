Beltrones pide reglamentar figura de gobiernos de coalición Excélsior

Al participar en la mesa de debate del XIII Congreso Iberoamericano de Derecho Constitucional, Manlio Fabio Beltrones, ex dirigente del PRI, dijo que, ya que la Constitución contempla los gobiernos de coalición a partir de 2015, se necesita reglamentar esta figura. Hagamos el trabajo necesario para que se reglamente perfectamente bien qué significa un gobierno de coalición al que puede acogerse, según lo dicen las encuestas en las que ya no confío mucho, para tener (en 2018) un Presidente de la República, votado por el 30% del 60% del padrón, lo cual le podría dar entonces el 18% de los electores. Y con ellos intentar gobernar un país tan plural como el nuestro con una sola persona”, dijo.

Rumbo al centenario de la Constitución Mexicana, se debatió la vigencia de la Carta Magna para garantizar la gobernabilidad o generar un nuevo texto constitucional; hubo concordancia en que se debe iniciar por combatir la corrupción desde las más altas esferas. Aunque hemos logrado la democratización del poder político, entre comillas y para desgracia, también hemos logrado la democratización de la corrupción. Hoy nadie puede negar que estamos gobernando con las fuerzas políticas, no solo con el Congreso, el Poder Judicial y el Presidente”, enfatizó Diego Fernández de Cevallos, excandidato panista a la Presidencia.

El jurista Diego Valadés reconoció que "la vigencia de la Constitución está cuestionada y la elaboración de una nueva constitución puede llevarnos a un proceso anarquizante”. Pero también la presencia de una Constitución que se ha mantenido refractaria a reformar el régimen de gobierno está resultando cada vez más cuestionada y más difícil de defender”, aclaró Valadés.

Manlio Fabio Beltrones y Diego Fernández de Cevallos rechazaron la afirmación del abogado, en que hoy se mantiene una gran concentración del poder en la Presidencia de la República y en las gubernaturas de los estados.



Sin embargo, Cuauhtémoc Cárdenas enfatizó que en los últimos años la Constitución, que este 5 de febrero cumple 100 años, ha tenido retrocesos, como la Reforma Energética.



Otras de las coincidencias en la mesa de debate, que moderó Juan Ramón de la Fuente, fue rechazar “la segunda vuelta” electoral en elecciones presidenciales y la no eliminación de los legisladores por representación proporcional; es decir, los plurinominales.



