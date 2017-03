Benedicto XVI y su obra completa Noé Marín

El autor comentó que la publicación es un extenso recorrido que recopila las aportaciones más importantes de Benedicto XV a la Teología.



Señaló que los temas primordiales que abarca el antiguo Papa son el conocimiento de la realidad a través del hombre, la importancia de los sacramentos en la vida cotidiana de las personas y la fe en conciliación con la filosofía.



Explicó que la obra fue el resultado de 7 años de constante trabajo de traducción al castellano, interpretación de ideas y revisión de los textos, ya que “El principal reto es hacer un servicio de calidad para la Iglesia”.



Asimismo, dijo que, pese a que tiene la red de jóvenes más grande del mundo, la Iglesia cada vez enfrenta mayores problemas para acercarse a la juventud y necesita reforzar las labores para mantener la integridad de las familias.



“Hace falta semillas de cristianos auténticos; se necesitan llevar a cabo proyectos muy concretos para sembrar paz en la familias”, dijo.



Aseguró que el mundo enfrenta una ruptura radical que afecta la educación de los niños, ya que aumentó la “desestructuración” de las familias y no se cumple la función evangelizadora de los padres.



“Falta la persona del padre en las familias y hay una especie de madre que hace de todo y quiere cubrir todos los espacios, esto es un drama en la familia porque implica niños que no tienen antecedentes, pierden los referentes de su vida y poder tener una buena educación”.



Finalmente, el director dijo que la Iglesia necesita renovar las estrategias de evangelización, pero sin poner en riesgo la integridad o el modelo de las familias, ya que son la forma de contrarrestar los problemas de la sociedad.



