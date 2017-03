Benzema y James se reencuentran en triunfo del Madrid AP

El cuadro blanco lidera la tabla con 59 puntos por 57 del Barcelona, que podría recuperar la punta en caso de ganar de local al Celta de Vigo al cierre de la jornada.



El Madrid, sin embargo, cuenta con la ventaja de un partido aplazado aún pendiente de disputa, precisamente contra el Celta, correspondiente a la 21ra fecha.



Por ahora en la 26ta, el cuadro "merengue" mira desde lo alto al Barsa gracias al resurgir de James y Benzema, quien marcó dos goles después de haber celebrado solo un tanto en sus últimos 10 partidos, en la Liga de Campeones contra el Napoli.



El Madrid se medirá nuevamente al cuadro italiano el martes con ventaja de 3-1 en la eliminatoria de octavos de final, y suma efectivos con la también excelente actuación de James, rescatado del banquillo.



"Siempre que me dan oportunidades, intento hacer cosas buenas, como pases. Sólo tengo en mente eso. En la vida y en el fútbol tampoco se sabe lo que va a pasar, pero me quiero quedar aquí siempre", subrayó James, quien sumó su segunda diana liguera tras estrenarse el 18 de septiembre contra el Espanyol.



Sin los sancionados Gareth Bale y Alvaro Morata, Zinedine Zidane reservó también a titulares habituales como Cristiano Ronaldo, Marcelo y Toni Kroos. Benzema abrió el marcador a los 14 minutos y repitió a los 25 para alisar el camino del triunfo visitante.



James se apuntó a la fiesta a los 29 y participó del cuarto tanto de Marco Asensio (60), quien también aportó una asistencia antes de que Rubén Peña (72) recortara por el Eibar, actual séptimo clasificado con 39 unidades.



"Hemos salido muy fuertes. Si lo hacemos así cada partido, será imposible que perdamos", resumió el centrocampista madridista Casemiro, quien quiso aparcar cualquier sensación de crisis tras las críticas recibidas por el reciente empate agónico en Villarreal. "Tuvimos una charla en el vestuario y aún podemos arreglar las cosas. Cada tres días puede cambiar la película y hoy hemos vuelto a ser el Real Madrid. El equipo sigue fuerte, concentrado y va por todos los títulos".



Precisamente el Villarreal exhibió una jornada más la mejor defensa del campeonato en su victoria 2-0 frente al visitante Espanyol. Roberto Soriano (45) adelantó al "Submarino Amarillo", que amplió gracias a un gol en contra de Diego López (80) y sigue sexto, ahora con 45 puntos, a tres de los puestos de Champions.



En el primer partido de la jornada, el venezolano Darwin Machís (83) anotó el gol de la victoria del Leganés, 1-0 sobre el Granada, para que el equipo madrileño se distanciara del andaluz en su lucha por evitar el descenso.



Enchufado desde el inicio, el Madrid dio buena cuenta del Eibar en la primera media hora, abriendo el marcador en jugada iniciada por banda izquierda entre James y Asensio, quien cruzó una pelota a lo ancho del área local para que Benzema la enganchara con la diestra. El disparo mordido y con poco ángulo, logró repelerlo Yoel Martínez, pero el arquero ya no pudo detener el segundo del francés, impulsado con la zurda.



Paliada su sed de gol, Benzema se reveló goloso, y puso el exterior de la bota para empujar un tiro libre servido con música de James, majestuoso en la comba con efecto interior a la espada de la zaga "armera".



El colombiano, despierto y participativo, olió el siguiente centro raso de Benzema y acudió veloz al primer poste, poniendo la diestra y desviando lo justo para que el balón sorprendiera a Martínez y encontrara acomodo junto al rincón más lejano.



El mejor de la primera mitad fue, no obstante, Benzema, quien violentó un zapatazo en carrera sobre Martínez, nuevamente acertado en el seguimiento de la jugada que acabó con disparo de Asensio, igualmente bien tapado con brazo al piso.



Peña forzó una intervención en boca de gol de Danilo al arranque del segundo tiempo, pero de inmediato el Madrid celebró el cuarto tanto, forjado al contragolpe iniciado en Benzema y seguido por Asensio con pase a James, quien impactó el poste y dejó la pelota franca para la volea angulada del canterano.



Al Eibar apenas le quedó la rabieta por respuesta y, aunque tardía, esta se tradujo en gol de Peña, quien empujó con la cadera un centro de Pedro León, mal defendido por Danilo.



