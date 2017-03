¡Berrinche real! Niño hace rabieta ante la reina Isabel II AP

Liga corta:



Liga completa:

A- A A+



Compartir: Liga Compartir:



El pequeño Alfie Lun debía entregar un ramo de flores a la reina durante la develación de un monumento en Londres el jueves. Pero se escabulló de los brazos de su madre y trató de sentarse en el suelo. Finalmente su madre pudo recoger a Alfie, quien entregó el ramo a la reina con aire ofendido.



Isabel, una bisabuela de 90 años, aparentemente no se inmutó. Sonrió al niño y sus padres durante todo el encuentro.



redaccion@imagenzac.com.mx LONDRES (AP) — Un niño inglés de 2 años no supo apreciar la oportunidad de conocer a la reina Isabel II, y lo demostró con un berrinche en presencia de su majestad.El pequeño Alfie Lun debía entregar un ramo de flores a la reina durante la develación de un monumento en Londres el jueves. Pero se escabulló de los brazos de su madre y trató de sentarse en el suelo. Finalmente su madre pudo recoger a Alfie, quien entregó el ramo a la reina con aire ofendido.Isabel, una bisabuela de 90 años, aparentemente no se inmutó. Sonrió al niño y sus padres durante todo el encuentro. Agregar a favoritos reina isabel ii

berrinche

niño

rabieta