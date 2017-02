 Beyoncé anuncia que está embaraza de gemelos

Beyoncé sorprendió a sus fans a través de su cuenta de Instagram, donde compartió una imagen donde sale posando con un avanzado vientre de embarazo, anunciando así que espera la llegada de gemelos. "Nos gustaría compartir nuestro amor y felicidad. Hemos sido bendecidos por dos. Estamos increíblemente agradecidos que nuestra familia crecerá por dos, y agradecemos a todos por sus buenos deseos. The Carters’, escribió Beyoncé junto a la foografía." La cantantesorprendió a sus fans a través de su cuenta de Instagram, donde compartió una imagen donde sale posando con un avanzado vientre de embarazo, anunciando así que espera la llegada de gemelos. We would like to share our love and happiness. We have been blessed two times over. We are incredibly grateful that our family will be growing by two, and we thank you for your well wishes. - The Carters Una foto publicada por Beyoncé (@beyonce) el 1 de Feb de 2017 a la(s) 10:39 PST La fotografía rápidamente se viralizo y ya cuenta con casi 1 millón de "me gusta", y más de 75 mil comentarios de sus fans felicitando a la cantante y a su esposo.



La pareja conformada por Beyoncé y Jay Z es una de las favoritas del mundo de la música, y dieron la bienvenida a su primera hija, Blue Ivy Carter, el 7 de septiembre del 2012 y en esa ocasión anunciaron el embarazo durante una presentación en los MTV Music Video Awards.



Beyoncé pasa por un buen momento en su carrera, ya que gracias a su disco Lemonade, tiene nueve nominaciones en la edición 2017 de los premios Grammy. Incluyen de Mejor Presentación de Rock (Don't Hurt Yourself con Jack White), Mejor Presentación Solista de Pop (Hold Up), Mejor Presentación de Rap (Freedom con Kendrick Lamar) y Mejor Álbum Urbano Contemporáneo (Lemonade).



Con 62 nominaciones a lo largo de su trayectoria, Beyoncé es la mujer que más postulaciones al Grammy ha tenido en toda la historia.

