Beyonce se retira de Coachella, actuará en 2018

En un comunicado enviado el jueves, representantes de la cantante en Parkwood Entertainment y la productora del festival Goldenvoice dijeron que la estrella pop tuvo que retirarse del afamado evento por órdenes médicas.



"Siguiendo la recomendación de sus doctores de mantener un programa menos riguroso en los próximos meses, Beyonce ha tomado la decisión de abstenerse de actuar en el Festival de Música y Arte del Valle de Coachella 2017", dice la misiva. "Sin embargo, Goldenvoice y Parkwood están complacidos de confirmar que encabezará el festival en el 2018. Gracias por su comprensión".



No estuvo claro quién actuará en su lugar. Radiohead y Kendrick Lamar también encabezarán el encuentro de dos semanas en Indio, California. Radiohead se presentará el 14 y 21 de abril, y Lamar el 16 y 23 del mismo mes.



Beyonce originalmente iba a actuar el 15 y 22 de abril. Iba a ser la primera vez que cantaría en festival, y la primera artista femenina que encabezaba Coachella desde que Bjork lo hizo en el 2007.



Beyonce, quien se subió al escenario de Coachella en 2014 para bailar durante la actuación de su hermana Solange, anunció el mes pasado que ella y su esposo, el rapero Jay Z, estaban esperando mellizos. No se ha informado cuándo tiene previsto dar a luz. A principios de mes, la cantante actuó en la ceremonia de los premios Grammy, donde ganó dos honores por su álbum Lemonade.



Jay Z, de 47 años, y Beyonce, de 35, tienen una hija, Blue Ivy, que nació en el 2012.



Entre otros artistas que estarán este año en Coachella: Lorde, The xx, Bon Iver, Future, Gucci Mane, Justice, DJ Snake, DJ Khaled y Father John Misty.



