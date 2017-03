Bianca de Lira plasma su mundo de fantasía Anahí Encina

Desde que comenzó a adentrarse en las artes visuales supo que tenía que seguir todo un proceso para aprender técnicas e historia, por lo que no se apresuró para poder llamarse artista, y al siempre se considerse una persona introvertida, nunca hizo públicas sus obras.



El proyecto de su marca arrancó desde hace años; sin embargo, tuvo que suspenderlo por diversas situaciones en su vida, al poco tiempo se embarazó y tuvo al pequeño Ángel Zaquiel, temporada en la que encontró una terapia efectiva para ella en el dibujo. “Con el arte pude salir adelante, tuve una fuerte depresión pero por medio del dibujo y la pintura podía canalizar todos esos sentimientos negativos que tenía”.

Bianca se distingue porque siempre ha preferido elaborar todo manualmente y así poner todo su empeño y dedicación en lo que hace, trabaja técnicas como lápiz, tinta china, estilógrafo, acuarela, acrílicos y óleo, entre otros, algunos de sus diseños los ha detallado en la computadora para realizar series de las creaciones favoritas de la gente. “Mi estilo es fantasioso y me gusta demostrar que eso no está peleado con la edad, al contrario, me gusta investigar a fondo para que cada una de mis piezas tenga una historia detrás como las elfas”.

Su marca Bianca de Lira se fundó oficialmente hace un año y su objetivo principal es mostrar su talento en la ilustración, además ya comienza con su impresión en diversas prendas de ropa para que su sello personal maneje mercados diferentes y llegue a todos los gustos.



Además de trabajar en sus diseños propios, Bianca también se dedica a realizar proyectos personalizados de diseño para empresas de Guadalajara y Zacatecas, con lo que demuestra que es una artista multifacética llena de profesionalismo.



Bianca de Lira tiene su fan page en Facebook y en ella atiende directamente pedidos personalizados, además en mayo irá de gira por diversas exposiciones de anime para mostrar su arte y versatilidad.



