Por cada especie vegetal extinta de 3 a 10 especies de flora y fauna desaparecen también, lo cual representa un problema gravísimo para el ecosistema. Un grupo de investigadores están intentando protegerlas gracias al cultivo in vitro, hoy más de 90 plantas en peligro de extinción se conservan de esta manera.



Es por ello que a continuación se muestran cuáles son las flores mexicanas en peligro de extinción que debemos proteger cuanto antes.



Dalia:



Es la flor nacional de México, florece durante el verano y parte del otoño y puede llegar a medir medio metro de altura.



Tiene una gama de colores muy amplia que va desde el azul hasta el naranja pasando por los rosas y los morados. Esta flor es un símbolo de nuestro país y se encuentra en peligro de extinción debido a su cultivo negligente y por el efecto del calentamiento global, pues no florece bajo climas muy calurosos ni muy helados.



Orquídea:



Se da en los estados de Oaxaca, Puebla, Sinaloa, Veracruz y Chiapas, entre otros. Es probablemente la familia floral más extensa con alrededor de 25,000 especies identificadas que difieren en tamaño, color y textura pero siempre tienen la estructura básica.



Esta flor se encuentra en peligro debido a los cambios climáticos, la poca floración y la desaparición de la altura de los árboles en bosques y selvas.



Bromelia:



Estas flores no son exclusivas del terreno mexicano, también florecen en todo Sudamérica y son originarias de Brasil.



En México se conserva alrededor de 70% de las especies de esta flor, no obstante está destinada a desaparecer.



Magnolia:



Es una de las especies de flor mexicana más conocida a nivel mundial. Éstas crecen en las zonas del centro del país como Querétaro e Hidalgo. Por lo general, son de un tono blanco y se encuentran en peligro de extinción por la excesiva tala de árboles en donde crecen.



¿Cómo preservarlas?



Aquí algunos consejos que brinda Panda Express: Reciclar papel para evitar la tala desmedida de árboles.

Buscar especies endémicas y proteger los alrededores de las áreas en las que se encuentran, por ejemplo, hay algunos ejemplares de orquídeas o dalias que sólo se dan en algunas partes del país; estas zonas son las que debemos salvaguardar para evitar una inminente extinción de la especie.

Por otra parte el Jardín Botánico de la UNAM implementó un programa de adopción de plantas que se encuentran en riesgo de desaparecer.



