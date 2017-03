Blatter fue un "irresponsable" con Platini, según Tribunal AP

La Corte de Arbitraje del Deporte dijo que Blatter había actuado de manera "irresponsable" al aprobar el pago de 2 millones de dólares a Michel Platini por supuestos servicios prestados años atrás, sin un contrato. (AP)



El ex presidente de la FIFA, por otro lado, ignoró al comité ejecutivo del organismo al extender el plan de pensión de Platini por cuatro años, agregando ilegalmente otro millón de dólares al fondo del francés, quien era el presidente de la UEFA.



Estos detalles de la audiencia de agosto pasado figuran en una nueva explicación escrita del veredicto de los jueces de la CAD, que dan las razones por las que rechazaron en diciembre una apelación a la suspensión de Blatter por seis años.



Como miembro del comité ejecutivo de la FIFA desde el 2002, al Platini le correspondía una pensión de 1,52 millones de dólares. Pero Blatter aprobó unilateralmente un pedido de Platini para que la pensión rigiese desde 1998, lo que llevó su compensación a 2,6 millones de dólares. "Fue un regalo que no le correspondía", dijeron los tres jueces, agregando que la suspensión de seis años de Blatter "no es desproporcionada, sino más bien razonable y justa".

El informe final confirma detalles que nunca habían sido revelados por las comisiones de ética y de apelaciones de la FIFA que juzgaron a Blatter y a Platini.



Tres paneles distintos de jueces coincidieron en que no hubo un arreglo de palabra o un contrato válido para que Platini recibiese en el 2011 pagos atrasados, por su trabajo como asesor de Blatter entre 1998 y el 2002. Las autoridades dijeron que había un consenso para que Platini recibiese un millón de francos suizos (un millón de dólares) anuales, pero que posteriormente firmó un contrato por 300.000 francos suizos para que no ganase más que el entonces secretario general de la FIFA.



Platini pidió 2 millones de francos suizos --no los 2,8 millones que supuestamente le debían, según la corte-- en el 2010 "tras enterarse de los arreglos a los que habían llegado (los ex dirigentes de la FIFA) Urs Linsi y Jerome Gampagne", de acuerdo con el fallo. "Fue a ver al secretario general o al director de finanzas de la FIFA y les dijo 'la FIFA me debe dinero''', agregó. "El panel considera la conducta del señor Blatter como presidente de la FIFA irresponsable, o al menos muy descuidada, al aprobar el pago sin revisar el contrato, sin pedirle a sus empleados una copia escrita del contrato para revisarlo ni haber hecho ninguna verificación".

Durante las audiencias Platini pareció no haber revisado el contrato antes de pedir el dinero que le pagaron en el 2011, cuando Blatter buscaba la reelección.



"El señor Platini dijo que no se dio cuenta de que había cometido un error en relación con la cantidad de dinero que le debían hasta que el fiscal suizo le mostró una copia del contrato de agosto de 1999 en septiembre del 2015", señaló el informe.



En su fallo el CAD destacó que en la FIFA imperaba una cultura de bonificaciones y que dos días antes de que se seleccionasen las sedes de las copas mundiales del 2018 y el 2022, asignadas a Rusia y Catar, la comisión de finanzas aprobó bonos anuales de 200.000 dólares para cada miembro del comité ejecutivo, para complementar sus sueldos de 100.000 dólares.



