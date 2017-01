Bloquean la carretera Zacatecas-Saltillo Karla Padilla

Los manifestantes, pertenecientes al gremio agrícola, reprocharon el aumento al precio de la gasolina ya que argumentan, lo que invierten en dicho combustible no se ve reflejado en las ganancias de sus cosechas.



Autoridades y elementos de la Policía Estatal, así como un representante del gobernador Alejandro Tello, privilegiaron el diálogo con los productores, por lo que el retiro de la manifestación se realizó de manera pacífica.



Uno de los inconformes refirió que al igual que diversas organizaciones, en caso de no llegar a un consenso con las autoridades en contra del gasolinazo, tomarán fuerza a nivel nacional para impedir el paso en arterias vehiculares importantes.



Impiden el acceso a recaudación de rentas en Jerez

Los ciudadanos inconformes con el alza a la gasolina, tenencia y nuevos impuestos continúan bloqueando el acceso a la Recaudación de Rentas ubicada en la calle Pino Suarez número 30.



En el bloqueo se turnan guardias para controlar a las cerca de 60 personas, quienes recaudan firmas y aplican engomados a los automóviles que pasan por el lugar.



La mañana del jueves se presentó el exalcalde y nuevo recaudador Eduardo López Mireles, quien solicitó a los manifestantes se retiraran ya que existían personas que sí deseaban pagar, pero la respuesta fue que no se retirarán hasta que el cobro sea el mismo del año pasado pues aunque ahora se dice que no se cobrarán las placas si se agregó un nuevo impuesto que eleva el costo.



Cabe destacar que la mañana del miércoles cuando se tomó el edificio el recaudador no se encontraba en el lugar ya que estaba laborando en una conocida estación de radio por lo que no pudo atender en primera instancia a los manifestantes.



Por su parte los inconformes aseguran que no se moverán del lugar y cuentan con personas suficientes para montar guardias incluso sábados y domingos.



Se espera que la protesta continúe este viernes, y que las oficinas de Recaudación de Rentas continúen cerradas, el ayuntamiento analiza otras opciones.





