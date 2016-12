Boletos de avión para migrante asaltado no los pagará Lady Trump, sino la PGJEZ Redacción

“El apoyo se les brindó, probablemente desconocen cual es la situación con la familia”, especificó el titular de la dependencia.

Comentó que la denuncia interpuesta por la familia se presentó antes de que ellos se acercaran a las dependencias de Gobierno del Estado a solicitar cualquier tipo de ayuda.

De los cuatro integrantes de la familia tres son ciudadanos americanos y por ello podrían recibir el apoyo de la embajada norteamericana.

Aclaró que su dependencia no tiene recursos para dar apoyos, sin embargo el funcionario dijo que hizo gestiones con el diputado Carlos Aurelio Peña para conseguir recursos para la familia, sin embargo no especificó si efectivamente obtuvo este apoyo.

Inclusive Estrada negó que sea la diputada Iris Aguirre, conocida como Lady Trump, quien vaya a cubrir los gastos de los vuelos de avión para el regreso de la familia a Tijuana, pues en realidad eso lo cubrirá la Procuraduría del Estado.

El funcionario dijo que hay una total desconexión entre los legisladores y su dependencia por ejemplo, pues en lo particular, él solicitó audiencia para abordar el tema del presupuesto para el año entrante y no fue escuchada su petición.

Y es que para él mismo como titular de este organismo es muy penoso que su dependencia no tenga recursos para ayudar ni a una sola familia.

“Siempre hemos manejado que no tenemos recursos, eso no es para nadie desconocido. Pero en la secretaría nosotros no hemos dejado de trabajar”, aseguró.

“Hemos estado pidiendo recursos por fuera. Los mismos migrantes están pagando sus propios programas, que me parece una barbaridad, pero no hemos dejado los programas que tenemos establecidos”.

En este tenor, el gobernador Alejandro Tello declaró que Estrada cuenta con toda su confianza en su encargo, ya que incluso “la comunidad migrante se siente muy representada con él. Encabezó la Federación de Clubes en Chicago, sabe del tema y lo conoce a fondo”.

Agregó que con el presupuesto recién aprobado, dicha dependencia contará con un presupuesto muy interesante a ejercer sobre todo en el 3x1, por lo que dijo, “hay que darle el beneficio de la duda, estoy seguro que será uno de los mejores funcionarios”.

Consideró que fuera de de la polémica que pudiera presentarse en el Congreso local, Estrada es y será un funcionario eficiente que además, ha sido llamado a encaminar acciones a favor de la asistencia humanitaria de los migrantes zacatecanos y sus familias.



Con información de Susana Rodríguez y Karla Padilla



