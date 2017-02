Boliviano llama a su hijo recién nacido ‘Iron Maiden’ Excélsior

César Durán llamó a su pequeño recién nacido, ‘Iron Maiden’, así es, como la legendaria banda británica de heavy metal.



Durán vive en la localidad Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia, y habló con la estación ‘Radio Futuro’ de Chile dónde relató porqué eligió este nombre. "Mi hijo tiene 12 días de nacido y soy muy fanático de Iron Maiden. Me encanta esa banda, pero ese no es el motivo principal para ponerle así a mi hijo, sino que nos inspiramos en la mascota Eddie. Mi esposa y yo queremos que sea una bestia, un demonio y cuando necesite algo tenga la fuerza para salir adelante".







Durán, que es profesor de inglés se defendió de las burlas que ha recibido por nombrar así a su hijo, pero asegura que siempre contará con su apoyo y que ambos le enseñarán a su hijo a no tomar en serio las burlas, si es que llega a recibirlas.





La elección del nombre para un recién nacido puede ser una tarea difícil, por eso muchos deciden inspirarse en celebridades, personajes de televisión, literatura o cine, o en el caso de un boliviano, de una banda de metal.

