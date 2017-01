Boulevard de los Niños, abandonado Noé Marín

Liga corta:



Liga completa:

A- A A+



Compartir: Liga Compartir: (David Castañeda)



Después de la construcción del atractivo en 2008 en la tercera sección del parque, tiene un funcionamiento por debajo de la mitad de su capacidad a causa del abandono por parte de las autoridades.



Pese a los esfuerzos de los trabajadores, el kilómetro y medio de carretera presenta baches en la mayor parte del pavimento, algunas lámparas fueron vandalizadas y sobresalen los grafitis en las paredes de los módulos de atención.



En este espacio destinado al esparcimiento infantil también se aprecian cables de electricidad descubiertos a las orillas de la carretera; envases de bebidas embriagantes vacías e, incluso, condones tirados.



Guillermo Flores Jiménez, jefe de departamento de Educación Vial y responsable del módulo en este lugar, dijo que se presentó un proyecto para la modernización del boulevard, del cual aún no se tiene certeza por parte de las autoridades.



Señaló que el espacio recibe a la semana alrededor de 150 niños de las primarias de la capital; sin embargo, aseguró, funciona al 50% de su capacidad, pues carece de difusión y apoyo.



Añadió que el boulevard no está abierto permanentemente y quienes desean ser atendidos por el personal del módulo deben realizar una cita previa, ya que él solo dispone de dos oficiales para impartir los cursos.



“Desafortunadamente nuestro parque está abierto al público; tenemos algunos detalles con los grafitis, el excremento de los perros y el vandalismo”, dijo y añadió que la seguridad corre a cuenta de la Policía Municipal.



Explicó que el proyecto que presentó pretende sanar y modernizar la infraestructura, privatizar a medida de lo posible el perímetro del boulevard, adquirir bicicletas y karts, aumentar el número del personal y dar más difusión al atractivo.



Asimismo, aseguró que el boulevard tiene mucho potencial debido a su posición geográfica y los espacios que aún están sin construir; sin embargo, necesitará una importante inversión económica para rehabilitarlo: “El parque tiene la facilidad por su infraestructura y tiene el espacio para ser igual que el ZigAag, sin tener que perder el tema de la educación vial”, dijo.



capitalimagen@gmail.com El Boulevard de los Niños del Parque Arroyo de la Plata funciona, aunque está olvidado por las autoridades; desde su construcción no recibió más mantenimiento y tampoco hay personal suficiente para atender a los pocos niños que lo visitan.Después de la construcción del atractivo en 2008 en la tercera sección del parque, tiene un funcionamiento por debajo de la mitad de su capacidad a causa del abandono por parte de las autoridades.Pese a los esfuerzos de los trabajadores, el kilómetro y medio de carretera presenta baches en la mayor parte del pavimento, algunas lámparas fueron vandalizadas y sobresalen los grafitis en las paredes de los módulos de atención.En este espacio destinado al esparcimiento infantil también se aprecian cables de electricidad descubiertos a las orillas de la carretera; envases de bebidas embriagantes vacías e, incluso, condones tirados.Guillermo Flores Jiménez, jefe de departamento de Educación Vial y responsable del módulo en este lugar, dijo que se presentó un proyecto para la modernización del boulevard, del cual aún no se tiene certeza por parte de las autoridades.Señaló que el espacio recibe a la semana alrededor de 150 niños de las primarias de la capital; sin embargo, aseguró, funciona al 50% de su capacidad, pues carece de difusión y apoyo.Añadió que el boulevard no está abierto permanentemente y quienes desean ser atendidos por el personal del módulo deben realizar una cita previa, ya que él solo dispone de dos oficiales para impartir los cursos.“Desafortunadamente nuestro parque está abierto al público; tenemos algunos detalles con los grafitis, el excremento de los perros y el vandalismo”, dijo y añadió que la seguridad corre a cuenta de la Policía Municipal.Explicó que el proyecto que presentó pretende sanar y modernizar la infraestructura, privatizar a medida de lo posible el perímetro del boulevard, adquirir bicicletas y karts, aumentar el número del personal y dar más difusión al atractivo.Asimismo, aseguró que el boulevard tiene mucho potencial debido a su posición geográfica y los espacios que aún están sin construir; sin embargo, necesitará una importante inversión económica para rehabilitarlo: “El parque tiene la facilidad por su infraestructura y tiene el espacio para ser igual que el ZigAag, sin tener que perder el tema de la educación vial”, dijo. Agregar a favoritos boulevard de los niños

arroyo de la plata

parque

guillermo flores jiménez