Brady, feliz por tener de vuelta su jersey

En un pequeño comunicado, Brady apreció los esfuerzos realizados para tener de vuelta, no sólo su camiseta del SB LI, sino también la que perdió en 2015 tras la final de la NFL y que estaba en posesión de la misma persona señalada como autor intelectual del delito.



Estoy feliz que mis camisetas del SB 49 y SB 51 han sido recuperadas, y quiero agradecer a todas las agencias de aplicación de la ley involucradas. Sé que trabajaron duro en este caso, y es muy apreciado. Espero que cuando me dan los jerseys de vuelta pueda hacer algo muy positivo de esta experiencia”, dijo Brady en un pequeño mensaje que hizo público un reportero del canal oficial de la NFL.



Tom Brady statement via his agent Don Yee pic.twitter.com/B6BeRgiBxD — Mike Garafolo (@MikeGarafolo) 20 de marzo de 2017



Las autoridades no han dado a conocer la identidad del presunto culpable, sin embargo todo indica que se trata de un hombre mexicano que entró acreditado al encuentro entre Patriotas y Halcones celebrado en el NRG Stadium de Houston, Texas.



