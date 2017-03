Breve historia del Monumento a la Bandera Carlos López Gámez

Por cierto, los niños no tienen culpa alguna del atentado sufrido por sujetos irascibles y envalentonados.



En nuestra agenda preparamos una crónica relacionada con la historia del Monumento a la Bandera de esta ciudad. Hoy compartimos nuestro propósito: abundar en el significado que tiene la obra en el contexto de cultura cívica para los fresnillenses con alusión a los símbolos patrios.



Para quienes tuvimos la oportunidad de conocer lo relativo a la educación cívica que aprendimos desde primaria, relacionado al significado del lábaro patrio, nos interiorizamos en el tema para recurrir a los orígenes del monumento en Fresnillo. A propósito contadas ciudades tienen algo parecido.



El primer monumento, por decirlo de esa manera, era un pedestal de piedra de cantera colocado en lo que se ha conocido como crucero Juárez-Hidalgo, frente a la institución bancaria y al llamado Cajón del Sol se retiró para dar paso a la carretera panamericana y es trasladado al crucero Hidalgo y Parra.



Para que este Minera tuviera un monumento se conjugaron varios factores, destacando la participación de ciudadanos fresnillenses. La convocatoria y origen de todo ello fue del capitán José Cruz Enciso Baltazar en la segunda parte de los sesentas del siglo anterior. El capitán nativo de Villanueva, era el responsable en Fresnillo del Servicio Militar obligatorio para conscriptos mayores de 18 años, anticipados y remisos.



La formación del patronato se llevó a cabo en el estudio de la XEEL por la calle Tedoro Larrey. Como presidentes honorarios: ingeniero José Rodríguez Elías, gobernador del estado y Heriberto González García, presidente municipal.



Como presidente ejecutivo el capitán Enciso Baltazar; vicepresidente, Vicente Maldonado y secretario el profesor Pascual Díaz. Mientras que el profesor J. Encarnación López González asume la secretaría de organización; de finanzas José Bonilla Robles; secretario de Acción Juvenil, Salvador Guerrero; secretario de Acción Educativa; J. Isabel García; de radiodifusión, José Martell y Benito Badillo; secretario de Relaciones, Issac Horowicht; secretario de Acción Agropecuaria, Gregorio Flores; asesor técnico, Florencio Soto; asesor jurídico, Manuel Cervantes; representante de prensa, Rubén Romo Angón.



En primer término las autoridades respectivas fueron informadas del proyecto, determinándose el lugar para su realización a la salida norte de la ciudad, frente a la secundaria. Se contrató al señor Higinio del Real García para la realización del proyecto, cuyo costo se estimaba en 40 mil pesos. Las obras se iniciaron el 24 de febrero de 1965. Terminaron en el año de 1967.



Para reunir los recursos necesarios para la obra, los soldados del servicio militar realizaron diversas tareas desde el acarreo de materiales y eventos. El pueblo en general respaldó la iniciativa. Además hubo aportaciones voluntarias de clubes sociales, materialistas y de comercio local.



El monumento tiene una altura de 27 metros, de la base hasta la punta del lábaro patrio. En la cara oriente sobresalen en relieve las esculturas relacionadas con la historia del país. En el lado norte y sur, otras esculpidas en cantera con imágenes que hablan de la Independencia, Reforma y Revolución y las referentes a la educación y a la libertad.



En la placa principal se puede leer: “Loor eterno a la Bandera. Inaugurado este altar a la patria por el ingeniero José Rodríguez Elías, gobernador constitucional del Estado, siendo presidente de la República, Gustavo Díaz Ordaz; presidente municipal, Heriberto González; presidente del patronato, capitán José Cruz Enciso Baltazar; secretario de Finanzas, José Bonilla Robles. Fresnillo, Zac. A 17 de diciembre de 1967.

En otra pequeña placa se anota “Primera piedra del Monumento a la Bandera colocada por el Ing. J. Rodríguez Elías, 24 de febrero de 1965”. Diseño y construcción Higinio del Real García.



El proyecto original comprendía otras construcciones y servicios. Desgraciadamente no se pudieron concretar. El intento emprendido en el año 1993, por el capitán Enciso y un grupo de personas integradas a las que se les llamó Comité Pro- Restauración, contemplaba la terminación del proyecto, cuidado y vigilancia permanente del monumento a la Bandera.



Lamentablemente ese intento no prosperó por la intromisión de mezquinos intereses.



Este lugar mediante los años ha tenido diferentes usos , desde campos para futbol y béisbol, instalación de una plaza de toros desmontable, explanada para actos políticos, pista de patinar, etc. Se han realizado algunas acciones para su conservación, sin embargo, permanece abandonado y subutilizado.



Por su significado histórico merece protección.



carlos lópez

de mis apuntes

monumento a la bandera