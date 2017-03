Brigada Mutante trabaja por una cultura cervecera Anahí Encina

El proyecto comenzó como algo pequeño y al ver la respuesta de las personas se dieron cuenta de que podían comercializarla localmente.



Su nombre vino de que poco a poco se unieron nuevos socios al proyecto, además de que buscaban que en Zacatecas el tema de la cerveza no fuera estereotipado y que se ofrecieran nuevos sabores, por lo que cada tipo que han creado tiene su propio personaje e historia. “Queremos crear una cultura, no nos enfocamos en el tema del alcohol, sino en que las personas conozcan y sepan apreciar el sabor, la textura y las sensaciones que te puede regalar una buena cerveza”.

Brigada Mutante tiene en su línea permanente tres tipos de cerveza, El niño de trigo tipo weizen, Sr. Petirrojo estilo red ale y La barbuda estilo porter, sin embargo la cervecera se distingue por manejar otras variedades exclusivas que son vendidas solamente por temporada.



Su serie frutal es la más esperada por los consumidores y está próxima a comenzar con su venta de las cervezas Gose el Xoconostle, La Cardona y la Pitaya.



Para Brigada Mutante es importante incluir ingredientes zacatecanos, sobre todo explotar y recordar que hay alimentos deliciosos que en esta “realidad consumista” quedan olvidados.



También tienen la serie Bastarda en donde sus creadores no temen experimentar con sabores y texturas nuevas. “Lo importante es que los paladares no se aburran, que sepan que una pequeña cervecería puede ofrecerles algo nuevo, completamente diferente a lo comercial pero con un alto grado de calidad”, expresó María Caldera, socia de Brigada Mutante.

Cabe destacar que la cervecería zacatecana ha ganado varios concursos a nivel nacional como en el Summer Fest con su cerveza Maldito monstruo que obtuvo el oro de oros como la mejor cerveza, además con su bebida de temporada Viktor Viktoria fue galardonada con la medalla de bronce en la competencia de Winter Beer Fest en la ciudad de Chihuahua en 2016. “Siempre que enviamos alguna de nuestras cervezas a un concurso no lo hacemos pensando en ganar, sino en saber cómo podemos mejorar los sabores, nuestra bandera siempre es cuidar la calidad y crear productos que ofrezcan lo que les decimos en nuestras etiquetas”, dijo César Palacios.

Brigada Mutante siempre tiene nuevos productos, incluso ha elaborado cervezas personalizadas para bandas de música zacatecana y diversos establecimientos; su variedad puede encontrarse en lugares del primer cuadro de la ciudad.



