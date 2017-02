Budapest retirará candidatura para Juegos Olímpicos AP

El portavoz gubernamental Zoltan Kovacs confirmó el miércoles a The Associated Press la decisión del primer ministro Viktor Orban, el alcalde de Budapest Istvan Tarlos y el Comité Olímpico Húngaro.

El Comité Olímpico Internacional elegirá la sede en septiembre en Lima.



Fidesz, el partido oficialista, dijo que se tomó la decisión para evitar “la pérdida de prestigio internacional” de Hungría, al considerar que la candidatura estaba condenada al fracaso.



Además, la candidatura encaraba la posibilidad de ser puesta a votación en un referéndum impulsado por un nuevo partido político.



“Cuando la oposición criticó traicioneramente la candidatura, acabó con la unidad que se tenía y socavó las posibilidades de la capital”, afirmó Lajos Kosa, el líder parlamentario de Fidesz, según una declaración escrita. “Solo quedaba una opción responsable para evitar un daño al prestigio internacional de Hungría”.



Otros intentos previos para efectuar referéndums a nivel nacional o en Budapest sobre los Juegos Olímpicos fracasaron tras ser bloqueados en los tribunales o al ser abandonados.



