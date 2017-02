Busca Alemania deportar a inmigrantes ilegales AP

Merkel, que afronta elecciones en septiembre, ha pedido varias veces un "esfuerzo nacional" para asegurar que la gente que no tiene derecho a permanecer en Alemania salga del país.

Las deportaciones son competencia de los gobiernos regionales. Sin embargo, el ministro del Interior, Thomas de Maiziere, ha dejado claro que el gobierno federal quiere más influencia sobre ese tema.

De Maiziere pidió el jueves "centros de salida" cerca de los aeropuertos a donde pudiera llevarse a la gente antes de ser deportada "para que las cosas sean más ordenadas y muchos no eviten simplemente la deportación en el último minuto".



