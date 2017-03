Busca el TSJEZ mejorar eficiencia de actuarios y notificadores Redacción

Elia María Aguilar González, coordinadora de las Centrales de Actuarios, Notificadores y Peritos, dijo que la función primordial de la Central de Actuarios es recibir de los Secretarios de Acuerdos los expedientes respectivos en los que deban llevarse a cabo diligencias fuera de los Juzgados.



También hacen las diligencias acordadas por los jueces, Civiles, Familiares y Mercantiles, dentro de las horas hábiles o habilitadas del día, dijo Aguilera González.



Al igual mencionó que los actuarios autorizan con su firma las diligencias que realizan regresando los expedientes a su lugar de custodia en el Juzgado.



La funcionaria judicial informó que durante el mes de enero la Central de Actuarios del Distrito Judicial de la Capital programó 818 diligencias, ejecutando 119, se atendieron, pero no fueron ejecutados por diferentes causas 562.



Se atendieron 46 exhortos, 38 en horas inhábiles, 66 por fuerza pública, 14 por citatorio previo, programándose 69 citatorios, se registraron 137 diligencias porque el abogado no compareció y 681 diligencias porque el abogado si compareció.



En el mes de febrero se programaron 561 diligencias, se ejecutaron 108, se atendieron pero no fueron ejecutados por diferentes causas 330, se programaron 59 citatorios, 18 fueron diligenciados.



Se atendieron 20 exhortos, 44 diligencias se efectuaron en horas inhábiles, 62 con diligencia de la fuerza pública, 123 diligencias porque el abogado no compareció y se registraron 438 diligencias porque el abogado si compareció.



Elia María Aguilar, coordinadora de las Centrales de Actuarios, Notificadores y Peritos, resaltó que cuenta con un área de consulta la cual ofrece a los bogados litigantes las notificaciones de los acuerdos. Los notificadores son los encargados de entregar las cédulas en forma personal a las partes.



