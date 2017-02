Busca Emily Estefan seguir los pasos de sus padres AP

MIAMI.- Emily Estefan se sentía tan inhibida por ser la hija de la superestrella cubana Gloria Estefan que evitaba cantar frente a cualquier persona hasta que cumplió los 18 años. Durante unas vacaciones en la casa de playa de su familia en Florida, se atrevió a cantar para su madre, pero le pidió que no la viera ni llorara."Estaba temblando, temblando, temblando. Todo el cuerpo me temblaba, pero lo hice", dijo Emily Estefan, quien tiene ahora 22 años.Entonces Gloria la vio y empezó a llorar.Cuatro años después, la joven Estefan debuta con el álbum "Take Whatever You Want", que lanzó el viernes como una declaración de independencia. "Me siento honrada de venir de esta familia. Me encantaría gritarlo desde las montañas y que también me reconozcan como persona", dijo.

