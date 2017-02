Busca Furch mantener racha goleadora ante Cruz Azul Cortesía

Más allá de que se reencontró con el gol el pasado domingo, en el compromiso frente a Chivas de la jornada 5 del Torneo Clausura 2017, el delantero Julio Furch está consciente de que lo primordial es el accionar colectivo sobre los logros individuales: "Contento por el rendimiento del equipo, de a poco nos vamos conociendo cada vez más, de local se ha visto un mejor juego que de visitante, trataremos de igualar eso. Me siento muy bien, ahora con el gol más tranquilo, por suerte se dio este fin de semana, sigo pensando en conseguir los tres puntos más allá de mi funcionamiento".

El ariete mencionó que no cayó en desesperación en las primeras fechas del campeonato: "Sabía que estaba haciendo las cosas bien, que en cualquier momento podía llegar el gol, siempre tomo con bastante tranquilidad el tema de cuando no se me da marcar, sabía que mis compañeros iban a hacer todo lo posible para que yo pudiera convertir, se dio en una pelota parada como lo venimos haciendo en los últimos partidos".

Sobre Cruz Azul, próximo rival de los Guerreros en el Estadio Corona, consideró: "Viene Cruz Azul, un equipo que ha jugado bien, por ahí no se le dan los resultados pero tiene una gran calidad de juego, sea el equipo que sea de local tenemos que ganar".

"Siempre es especial jugar de local, siempre vamos a tratar de conseguir los tres puntos, eso nos planteamos al inicio de torneo, hacernos fuertes de local sea el equipo que sea", agregó el sudamericano.

