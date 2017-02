Buscan a turista alemán que desapareció entre el oleaje en Oaxaca Excélsior

A la búsqueda de Fertinand Staisat de 25 años se sumaron lancheros y buzos locales, quienes en alta mar intentan dar con el paradero del extranjero.



Según la versión de los acompañantes del turista, el incidente ocurrió el viernes 17 de febrero, mientras nadaban en la playa Mermejita donde el alto oleaje arrastró a los bañistas, pero el Fertinand no logró salir a la superficie



Un día después, el sábado 18 en la playa de San Agustín, de las Bahías de Huatulco, Jonathan Alvarado Ramírez, turista de Estado de México murió ahogado; socorristas de la Cruz Roja Mexicana le ofrecieron reanimación cardiopulmonar, pero sin éxito.



Durante la mañana de hoy domingo, en la playa de Zipolite se encontró el cuerpo de un hombre sin vida, en avanzado estado de descomposición, sin embargo, aún no está confirmada la identidad del mismo.



UN HOMBRE MURIÓ SURFEANDO EN ZIPOLITE



Al saldo fatídico registrado en la costa oaxaqueña se suma el deceso del bañista, José Guillermo Leyva, de 30 años de edad, originario de Zipolite, quien falleció el pasado viernes, ahogado mientras surfeaba en la playa El Mojón, del municipio San Miguel del Puerto.



Por lo anterior, el equipo de bomberos y rescatistas de San Pedro Pochutla, determinó instalar las banderas rojas en sus playas y restringir las actividades recreativas a bañistas, al menos mientras se disminuye el alto oleaje por evento de norte.



