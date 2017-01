Buscan agilizar el pago del predial en Jerez; abrirán más ventanillas Redacción

Andrés Castro, titular del departamento, informó que será hasta el próximo lunes que se abrirán las cajas de cobro.



Explicó que el periodo de vacaciones en el estado y el municipio no son los mismos y esto descontrola a los contribuyentes, pero en el municipio salieron de vacaciones una semana después, por eso aún no inician los cobros, ya que no se tiene con el personal suficiente.



Destacó que para agilizar el pago se abrirán cuatro cajas más que se ubicaran fuera de la presidencia, una de ellas se instalará en el DIF municipal, mientras que el resto se colocarán en las colonias Guadalupe, San Francisco y Fraccionamiento Guadalupe.



Los puntos donde se colocaran estas cajas o ventanillas de cobro no se dieron a conocer por que se realizan las adecuaciones para su instalación.



Con respecto al incremento en el pago de dicho impuesto, afirmó que aún desconoce la cantidad que se aumentara éste año, ya que a la fecha no tiene la nueva ley, por lo que será hasta el próximo lunes que se dé a conocer el incremento.



