Buscan concesionar el rastro TIF Marcela Espino

Liga corta:



Liga completa:

A- A A+



Compartir: Liga Compartir:



Expuso que derivado de una falla en el sistema de la cámara de refrigeración, el espacio no trabaja actualmente, pero se descarta un riesgo para la salud de los consumidores.



En entrevista, dijo que es necesaria la inversión de más de 3 millones de pesos en la reparación del inmueble por lo que se buscarán apoyos para lograrlo.



El primer edil refirió que este martes se tendrá una reunión de trabajo con el personal del inmueble y representantes de los sectores que se favorecen de su funcionamiento.



Afirmó que la determinación de concesionar el servicio es complicado, pues es necesario conciliar la postura con quienes integran la directiva del inmueble que involucra a autoridades municipales y representantes de la Unión Ganadera Regional de Zacatecas.



Sin embargo, sería una posibilidad dar seguimiento a la propuesta que pretende mejorar la atención a los introductores y a los ganaderos.



Haro de la Torre dijo que actualmente se ofrece el servicio en medida de las posibilidades del gobierno local a fin de que la atención sea eficiente.



Refirió que el riesgo de que se retire la certificación como Tipo Inspección Federal es permanente por las evaluaciones que son constantes.



Sin definir terreno

El presidente municipal afirmó que pese a que se han presentado diferentes propuestas de terrenos para la construcción de la clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social, no se han aceptado.



Consideró que hay preocupación porque se tiene como límite este mes para definir el espacio en el que se construirá.



Reiteró que no se permitirá que se pierda la inversión, que supera los 200 millones de pesos, de acuerdo al proyecto.



mespino@imagenzac.com.mx FRESNILLO.- El alcalde José Haro de la Torre expresó que concesionar la operación del rastro TIF sería una opción viable para retirar la carga al municipio.Expuso que derivado de una falla en el sistema de la cámara de refrigeración, el espacio no trabaja actualmente, pero se descarta un riesgo para la salud de los consumidores.En entrevista, dijo que es necesaria la inversión de más de 3 millones de pesos en la reparación del inmueble por lo que se buscarán apoyos para lograrlo.El primer edil refirió que este martes se tendrá una reunión de trabajo con el personal del inmueble y representantes de los sectores que se favorecen de su funcionamiento.Afirmó que la determinación de concesionar el servicio es complicado, pues es necesario conciliar la postura con quienes integran la directiva del inmueble que involucra a autoridades municipales y representantes de la Unión Ganadera Regional de Zacatecas.Sin embargo, sería una posibilidad dar seguimiento a la propuesta que pretende mejorar la atención a los introductores y a los ganaderos.Haro de la Torre dijo que actualmente se ofrece el servicio en medida de las posibilidades del gobierno local a fin de que la atención sea eficiente.Refirió que el riesgo de que se retire la certificación como Tipo Inspección Federal es permanente por las evaluaciones que son constantes.El presidente municipal afirmó que pese a que se han presentado diferentes propuestas de terrenos para la construcción de la clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social, no se han aceptado.Consideró que hay preocupación porque se tiene como límite este mes para definir el espacio en el que se construirá.Reiteró que no se permitirá que se pierda la inversión, que supera los 200 millones de pesos, de acuerdo al proyecto. Agregar a favoritos rastro

inversión

mejoras

alcalde

funcionamiento