Buscan empresas ser contratadas por el ayuntamiento Silvia Vanegas

Liga corta:



Liga completa:

A- A A+



Compartir: Liga Compartir:



El contralor municipal, Carlos Núñez, informó que el padrón que se tenía hasta la pasada administración era de 60 empresas contratistas y actualmente, alrededor de 21 buscan ingresar al padrón.



Las empresas interesadas en ser contratistas del ayuntamiento buscan participar en las licitaciones de obras del Fondo 3 y 4 o aquellas que se realizarán con recursos extraordinarios, explicó.



Sin embargo, a la fecha no se ha informado de que se vaya a tener con fondos extra para este año, dijo.

El contralor explicó que se realiza una depuración del padrón anterior, aunque no se han aprobado nuevos proyecto de obra.



La mayoría de las empresas interesadas en ser contratistas son constructoras, algunas de Jerez y otras de municipios vecinos.



svanegas@imagenzac.com.mx JEREZ.- En lo que va de la actual administración municipal, se ha registrado un aumentó el número de solicitudes para ingresar al padrón de contratistas del ayuntamiento.El contralor municipal, Carlos Núñez, informó que el padrón que se tenía hasta la pasada administración era de 60 empresas contratistas y actualmente, alrededor de 21 buscan ingresar al padrón.Las empresas interesadas en ser contratistas del ayuntamiento buscan participar en las licitaciones de obras del Fondo 3 y 4 o aquellas que se realizarán con recursos extraordinarios, explicó.Sin embargo, a la fecha no se ha informado de que se vaya a tener con fondos extra para este año, dijo.El contralor explicó que se realiza una depuración del padrón anterior, aunque no se han aprobado nuevos proyecto de obra.La mayoría de las empresas interesadas en ser contratistas son constructoras, algunas de Jerez y otras de municipios vecinos. Agregar a favoritos jerez

ayuntamiento

empresas

contratistas

2017