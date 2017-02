Buscan opciones ante la posible salida de Interjet Karina Navarrete

Eduardo Yarto Aponte, titular de la Secturz, detalló que se trabaja con la aerolínea en diferentes vertientes para mantener los vuelos que se tenían hacia la Ciudad de México y, además, se están explorando otras opciones de conectividad.



“De momento nos genera una situación complicada en cuanto a conectividad, que evidentemente se buscará subsanar lo antes posible”, dijo.



Destacó que son varias estrategias las que la secretaría está implementando respecto al tema con otras líneas aéreas y de autobuses para no perder la conectividad y mejorarla en ambos aspectos: aéreo y terrestre.



Además de la posible conectividad con ciudades como Monterrey y Ciudad Juárez para este año, “lo importante es establecer los vuelos con la ciudad de México y algunos vuelos a ciudades de Estados Unidos”.



Respecto a la presunta compra anticipada de vuelos, como garantía para que la aerolínea mantenga la conectividad del estado, el funcionario expresó que “Interjet es una compañía que se ha caracterizado por nunca pedir garantías; ellos generalmente hacen la inversión para abrir vuelos en los destinos que creen adecuados”.



Agregó que de la misma forma se está llevando a cabo un trabajo conjunto en la promoción del estado, como propuesta para evitar que se cancelen los vuelos.



Cabe mencionar que en agosto de 2013 Interjet inauguró su vuelo Ciudad de México-Zacatecas; desde entonces fue junto con Aeroméxico una opción para mantener la comunicación con la capital del país.



Sin embargo, a diferencia de esa aerolínea, desde esa fecha Interjet no ha ofrecido vuelos nocturnos desde dicha ciudad, situación no se ha podido corregir debido a que no hay que espacios reservados en el aeropuerto capitalino para que los aviones de Interjet despeguen rumbo a Zacatecas.



