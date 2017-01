Buscan protagonismo político en manifestaciones del Supdacobaez: Mercado Sánchez Karla Padilla

notasimagen@gmail.com ZACATECAS.- Ante el paro de labores de los 40 planteles del Colegio de Bachilleres del Estado de Zacatecas (Cobaez), la titular de la Secretaría de Educación de Zacatecas (Seduzac), Gema Mercado Sánchez declaró que "no se les está negando el derecho, me parece que hay una intencionalidad de protagonismo político muy irresponsable".Mercado Sánchez, llamó a los docentes y personal inconforme del Sindicato Único de Personal Docente y Administrativo del Colegio de Bachilleres (Supdacobaez) a que actúen responsablemente.En este sentido señaló que están trabajando en la revisión integral del subsistema, no solo en el aspecto financiero ya que dijo, “el que importa es el académico”.Asimismo la secretaria agregó que la prima de aguinaldo solicitada encubre diferentes prestaciones, hecho al que catálogo como un crimen social y una irresponsabilidad financiera. Agregar a favoritos gema mercado sánchez

