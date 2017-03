El Runrún: Buscan rectorías desempleados del PRI Francisco Gabriel Reynoso Torres

Hasta el 2021

En octubre inicia formalmente el año electoral 2018. Muchos temas de reforma electoral están pendientes. El PRI propone recorte de diputados en el congreso federal y en los estados. Jorge Torres propuso recorte a las prerrogativas de los partidos. Al PAN y Verde de Arturo López y Carlos Puente les interesa la segunda vuelta. A los migrantes tener espacios en los cabildos y a las mujeres más posiciones. Sin embargo, según parece, todos los cambios deberán esperar a las elecciones del 2021.



Huestos apetitosos

Los priístas desempleados y ansiosos de “hueso” le tienen echado el ojo a los tecnológicos y universidades politécnicas. Según trascendió, el gobernador Alejandro Tello dijo que respetaría el periodo para el que cada rector fue electo. Empero, en muchos casos ese lapso concluyó y de ahí el apetito voraz de los buscachambas. Una de las rectorías más peleadas es la de la Universidad Politécnica del Sur (de Juchipila). Al menos –dicen el metomentodo- una docena de buitres sobrevuelan el cadáver político del rector Salvador Lara.



Frase célebre

Para el tecnológico de Nochistlán también hay muchos tiradores. Suponen que Héctor Manuel Galindo Flores no podrá sostbre enerse mucho tiempo, con todo y el apoyo de su cuñada la exdiputada Hilda Ramos. Y es que –dicen los políticos de la región- Hilda cayó de la gracia del gobernador Alejandro Tello porque no se disciplinó cuando le avisaron que Moisés Ornelas sería candidato a alcalde y le jugó las contras al PRI. Por si esto fuera poco, lo más destacado de Galindo Flores como rector es esa frase que acuñó de: “A veces tenemos que ser corruptos, en buena onda”.



Una patraña

En la revisión de la controversia constitucional por el impuesto ecológico –destacan expertos en el tema- la Suprema Corte que preside Luis María Aguilar tendrá que tomar en cuenta, para decidir con justicia, los derechos humanos de ¡los mineros! Y es que –subrayan- las empresas mineras, con la complicidad de sus líderes charros como Carlos Pavón, los tienen con una pata en el cuello. Y el gobierno de Enrique Peña Nieto también ha sido comparsa. Un ejemplo incontestable –exponen constitucionalistas- es que los trabajadores mineros no tienen hospitales dignos en Zacatecas. En las clínicas miserables de Mazapil y Concha del Oro no les curan ni una diarrea. Mercedes Juan, cuando fue secretaria de Salud, se comprometió a dignificarlas. Nunca hizo nada. Todo resultó una patraña.



Sorpresita al PRD

Miguel Barbosa podría poner el último clavo que le falta a la cruz del PRD. El coordinador depuesto en el Senado anuncia una “sorpresa” para Los Chuchos Jesús Ortega y Jesús Zambrano ante la decisión de la cúpula que encabeza Alejandra Barrales de removerlo para imponer a Dolores Padierna. Por lo que ha trascendido, la “sorpresa” de Barbosa sería declarar independiente a un grupo de al menos 12 de los 22 senadores del PRD que apoyan al Peje Andrés Manuel López Obrador.



Tiro de gracia

Para el PRD de Zacatecas, liderado por el “chuchista” Arturo Ortiz Méndez también sería el tiro de gracia. Porque localmente el perredismo es de Nueva Izquierda. Los principales aspirantes a la dirigencia local serían Iván de Santiago, apoyado por Rafael Flores, y Fernando Galván, quien es apéndice de su padrino Guadalupe Acosta, jefe de la tribu “Galileos”. Empero en lo local depende política y económicamente de Ortiz Méndez.



Dos varones

En Morena la dirigencia de Fernando Arteaga espera las desbandadas de perredistas que se unirán al proyecto de Andrés Manuel López Obrador. Saben que les tendrán que dar candidaturas para recompensar su “fidelidad” al “Peje”. Para el Senado, empero, todo indica que se camina para un entendimiento entre Saúl Monreal y Cuauhtémoc Calderón. La ventaja que tiene Morena –dicen en ese partido- es que puede cumplir la paridad de género -50-50 entre hombres y mujeres- en estados donde aún no es competitivo. Y en Zacatecas postular dos varones.



Para las elecciones del 2018, que algunos llaman "la madre de todas las elecciones" porque se elige al próximo presidente de México, en Zacatecas no habrá modificaciones a las reglas del juego. Luis Medina Lizalde, coordinador de la bancada de Morena, sostiene que legalmente habría tiempo, pero políticamente no sería conveniente. Una reforma electoral –advierte- El Oso distraería a los grupos que deben concentrarse en el Sistema Estatal Anticorrupción. El SEA debe ser la prioridad porque los zacatecanos ya no aguantan más impunidad.

