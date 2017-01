Buscaremos ajustes que no afecten el bolsillo de los mexicanos: Bolaños Excélsior

"Se pueden realizar ajustes que no afecten el bolsillo de mexicanos", dijo.



En entrevista con Pascal Beltrán del Río para Imagen Radio, explicó que desde 2015 el tema se ha encaminado.



Fue una decisión muy difícil que tiene a la ciudadanía muy molesta. Hay muchas visiones para intentar contener lo que parece una escalada de precios, esto es producto de decisiones que se han tomado desde 2015 que han orientado rechazos a ciertos temas. En este caso hablamos de la Reforma Fiscal del 2015 y de Ingresos de 2016 lo cual dio el entramado para esta decisión. Ahora se debate cómo se puede reducir este incremento y ya se han presentado iniciativas que van orientadas a desaparecer el IEPS o a reducirlo a la Comisión de Hacienda. Lo que puede pasar es rechazar o lograr algún consenso para hacer una modificación al impuesto”, señaló.



Agregó que, de aprobarse estas iniciativas, de inmediato bajarían los precios en las gasolinas.



Asimismo, dijo que es momento de actuar desde la Cámara de Diputados para implementar cambios.



Habrá que dejar en claro que hay que dejar específicamente en claro para qué es el periodo extraordinario. Me queda claro que esta decisión está tomada, pero me parece que es momento de la Cámara de Diputados para una respuesta contundente. Quienes no estamos de acuerdo tenemos que argumentar por qué. Desde mi punto de vista me parece que pudo haberse atemperado. Tenemos que mandar también un mensaje de austeridad al igual que la ciudadanía y buscaremos compartir el golpe todos, en todos los poderes. Tendremos que reducir nuestro presupuesto diputados, senadores y el Ejecutivo”, detalló.



Reiteró que el caso de IEPS, no se puede desaparecer, pero sí ajustarlo, “en todo caso debemos argumentarlo. Además, creo que hay muchas áreas en las que podemos recortar recursos".







