Cabify ofrece trabajo a los repatriados

Alejandro Sisniega, gerente general de México-Centro en Cabify, recordó que la inversión planeada para este año en el país es de mil millones de pesos, los cuales servirán para expandir la presencia de la aplicación que ayuda a conseguir chofer a la zona norte en ciudades como Torreón, Chihuahua y Mexicali.



Otra parte de ese monto se destinará a un cambio de imagen que comienza a partir de hoy, y a realizar programas especiales, ya en noviembre pasado presentaron uno llamado “Inclusión en Movimiento”, para que personas con discapacidades motoras pudieran convertirse en choferes.



“Vienen dos programas más en el corto plazo, uno de ellos se anunciará en un par de semanas y el otro tardaremos a lo mejor un par de meses”, detalló en conferencia.



Sisniega prefirió mantener en el anonimato el primero de esos programas, mientras que el segundo se enfocará en los mexicanos repatriados, quienes buscarían una forma de autoemplearse al volver.



Detalló que ya están en pláticas con varias instituciones para ofrecer una fuente de ingreso “segura y relativamente sencilla”, para esas personas que vuelven al país desde Estados Unidos.



Ricardo Weder, director de Cabify para Latinoamérica, añadió que se trata de un programa especial que tardará tiempo en tenerse listo, porque se necesita el apoyo de las instituciones pertinentes para que esas personas cuenten con los documentos necesarios como licencia de manejo.



“Hay que aliarnos con las instituciones para que puedan tener los papeles necesarios, acelerar su formalización y los trámites. También darles entrenamiento necesario para que laboren lo más rápido posible”, agregó.



Ambos directivos consideraron que implementar esta iniciativa tardará, ya que toman como ejemplo el programa de “Inclusión en Movimiento” que tomó ocho meses en estar listo.



MICROEMPRESARIOS



Sisniega indicó que con la expansión a otras ciudades y la implementación de nuevos programas para inclusión laboral, Cabify podría generar hasta 200 mil oportunidades de autoempleo para este año.



Algo que consideró importante porque daría nacimiento a nuevos microempresarios, ya que se han percatado que muchas personas que comenzaron como conductores hoy en día tienen flotillas de autos y para ello necesitan gente que los administre, mecánicos y otros puestos.



A lo que se añade que el financiamiento para obtener un auto que cumpla con las normas es mucho más accesible y sencillo.



Por otro lado, no descartan traer a México la categoría de autos eléctricos, porque esto va en línea con las tendencias ambientales.



Weder indicó que la categoría, que ya se tiene operando en España, trató de traerse al país desde finales de 2015. Sin embargo, ha sido difícil implementarla en las ciudades mexicanas por la falta de infraestructura, ya que existen pocas estaciones de recarga.



