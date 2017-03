Caducan 58 casos de juicios políticos; han desahogado 45% de pendientes Excélsior

Liga corta:



Liga completa:

A- A A+



Compartir: Liga Compartir: 49 denuncias no proceden porque los funcionarios ya no están en el cargo, y 9 porque los servidores señalados ya fallecieron



Además se desahogaron nueve asuntos en los cuales los servidores públicos denunciados ya fallecieron, por lo que evidentemente ya no es posible ejercer ninguna acción en su contra.



Con esta depuración de 58 asuntos, luego de casi 13 años de no atender las solicitudes de juicios políticos, quedan pendientes 200 expedientes que aún son sujetos a proceso, aunque la diputada Mercedes del Carmen Guillén, presidenta de la Subcomisión advirtió que aún deben sustentarse las denuncias.



“Ahorita estamos desechando los que no son sujetos de juicio político o ya fallecieron, los demás están en condiciones de ser estudiados más a fondo, lo cual no significa de ninguna manera que vayan a proceder. Tenemos que ver el tercer supuesto, que es ver si está sustentado el dicho contra el servidor público, si están acompañadas las pruebas fehacientes para poder acreditar un posible juicio”, puntualizó.



El siguiente paquete de expedientes será acordado por los grupos parlamentarios, con la finalidad de ponerse al día de un rezago de 10 años y con el objetivo de no dejar pendientes para la siguiente Legislatura.



Luego de que el Poder Judicial impusiera a los diputados una multa por no sesionar, la Subcomisión de Examen Previo de la Cámara de Diputados finalmente desahogó 45% del rezago de expedientes, señaló el diputado Álvaro Ibarra, copresidente de la Subcomisión, quien además precisó que los casos del siguiente paquete requerirán mayor atención.



“Quedamos que en este periodo la tendríamos, pero vemos que puede ser antes o después. Desde hoy se van a girar los oficios para empezar a trabajar a la brevedad posible”, acotó el legislador priista.



Al respecto, el diputado del PRD, Rafael Hernández Soriano, integrante de la Subcomisión de Examen Previo, agregó que los expedientes desechados destacan funcionarios con cargo federal o quienes sin tener cargo federal, pero sí local, cometieron faltas graves a la Constitución o desvío de recursos públicos, por lo que podrían aún ser sancionados por las autoridades.



elpais@imagenzac.com.mx CIUDAD DE MÉXICO.- La Subcomisión de Examen Previo de la Cámara de Diputados desechó 58 expedientes de juicio político, 49 de ellos por tratarse de señalamientos contra personas a quienes no es aplicable el proceso, es decir, dichas denuncias se hicieron en contra de servidores públicos que ya no se encuentran en el cargo, por lo cual resulta improcedente.Además se desahogaron nueve asuntos en los cuales los servidores públicos denunciados ya fallecieron, por lo que evidentemente ya no es posible ejercer ninguna acción en su contra.Con esta depuración de 58 asuntos, luego de casi 13 años de no atender las solicitudes de juicios políticos, quedan pendientes 200 expedientes que aún son sujetos a proceso, aunque la diputada Mercedes del Carmen Guillén, presidenta de la Subcomisión advirtió que aún deben sustentarse las denuncias.“Ahorita estamos desechando los que no son sujetos de juicio político o ya fallecieron, los demás están en condiciones de ser estudiados más a fondo, lo cual no significa de ninguna manera que vayan a proceder. Tenemos que ver el tercer supuesto, que es ver si está sustentado el dicho contra el servidor público, si están acompañadas las pruebas fehacientes para poder acreditar un posible juicio”, puntualizó.El siguiente paquete de expedientes será acordado por los grupos parlamentarios, con la finalidad de ponerse al día de un rezago de 10 años y con el objetivo de no dejar pendientes para la siguiente Legislatura.Luego de que el Poder Judicial impusiera a los diputados una multa por no sesionar, la Subcomisión de Examen Previo de la Cámara de Diputados finalmente desahogó 45% del rezago de expedientes, señaló el diputado Álvaro Ibarra, copresidente de la Subcomisión, quien además precisó que los casos del siguiente paquete requerirán mayor atención.“Quedamos que en este periodo la tendríamos, pero vemos que puede ser antes o después. Desde hoy se van a girar los oficios para empezar a trabajar a la brevedad posible”, acotó el legislador priista.Al respecto, el diputado del PRD, Rafael Hernández Soriano, integrante de la Subcomisión de Examen Previo, agregó que los expedientes desechados destacan funcionarios con cargo federal o quienes sin tener cargo federal, pero sí local, cometieron faltas graves a la Constitución o desvío de recursos públicos, por lo que podrían aún ser sancionados por las autoridades. Agregar a favoritos juicios políticos

pendientes

méxico

diputados