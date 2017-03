Cae automóvil a un barranco en la lateral del paseo Periférico Redacción

El accidente ocurrió minutos después de las 4 de la tarde de este domingo, a un costado del también llamado Paseo Díaz Ordaz, sobre la entrada a la colonia Las Margaritas, lugar donde rápidamente se movilizaron los agentes de seguridad y socorristas.



Elementos de la Policía Municipal fueron los primeros en acudir al reporte, quienes confirmaron que se encontraba un automóvil Chevrolet Impala de color vino y placas extranjeras, volcado sobre sus cuatro llantas y en su interior un hombre de aproximadamente 45 años de edad.



Tras sacar al conductor de la unidad, los paramédicos de Cruz Roja, le brindaron los primeros auxilios y lo trasladaron al hospital ya que presentaba un golpe en la cabeza pero por suerte no ponía en riesgo su vida.



Según la versión preliminar de los agentes de Tránsito, tras efectuar el peritaje, es que el conductor quizás se distrajo por algunos segundos y no se percató de una cerrada curva que había más adelante, lo que a su vez ocasionó que se cayera de una altura de seis metros de altura.



