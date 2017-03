Cae delincuente ligado a varias muertes Redacción

Así lo informó el procurador Francisco Murillo Ruiseco, quien señaló que se trata de Cristian Alexander de 27 años, originario de Veracruz.



El fiscal, explicó que al momento de su captura por parte de los elementos de la Policía Preventiva, el detenido se identificó como miembro activo de la Marina, sin embargo, al corroborar la información con esta Secretaría federal, ya no aparece como integrante de esta institución.



Las pruebas periciales arrojaron que, este sujeto participó en el asesinato de tres mujeres, ocurrido la semana pasada en las inmediaciones del Cerro del Padre y en el ataque al centro nocturno Yardas en el que murieron 4 hombres en 2016; las huellas dactilares ayudaron en la investigación.



Murillo Ruiseco, dijo que esta persona, tiene giradas dos órdenes de aprehensión en el estado de Morelos, por los delitos de Homicidio Calificado y Tentativa de Homicidio, mientras que en Zacatecas se le procesaría por Feminicidio.



Asimismo, el procurador informó que, en el caso del hombre armado detenido el pasado miércoles en Fresnillo por policías municipales cuando conducía una motocicleta robada en la calle Artículo 123, se trata de Juan Carlos de 37 años.



Él está vinculado en al menos tres homicidios en este municipio y actualmente tienen dos órdenes de aprehensión vigentes por Portación de Arma de Fuego y por Delitos Contra la Salud.



Este sujeto, señaló el fiscal, tiene vínculo familiar con Juan Antonio, alias Juan Bandido, presunto líder de un grupo delincuencial capturado en enero de 2016.



Murillo Ruiseco, añadió que se están investigando a dos hombres que fueron detenidos el miércoles en Villas de Guadalupe a los que se les aseguró un arma y una camioneta robada; uno de ellos se llama Vilmer Mauricio de 25 años, centroamericano de El Salvador y Luis Enrique de quien no preciso edad.

Finalmente, en el caso de los seis secuestradores aprehendidos en Jerez la semana pasada, el fiscal dijo que ya fueron vinculados a proceso y lo enfrentarán en prisión preventiva.



