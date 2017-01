Cae en el Alcohólimetro con el auto de su amiga Redacción

A pesar de que se pensaba que sería una buena cantidad de vehículos retenidos por las fiestas de fin de año, el pasado viernes únicamente fueron tres unidades y este sábado pasado cinco.



En punto de las 10 de la noche los elementos de la Dirección de Trasporte, Tránsito y Vialidad instalaron el Operativo Alcoholímetro en el cruce de las calles Alameda y Belisario Domínguez con el fin de detener a los conductores que transitaban con aliento alcohólico.



Era el auto de la amiga

Uno de los primeros despistados conductores se identificó con el nombre de Raúl, aceptó que si andaba tomado y que pues le hicieran la prueba de alcoholemia.



Al informarle que se iba a retener su unidad, el joven solicitó la comprensión y el apoyo por parte de los elementos viales, pues el auto en el que viajaba era de una amiga y ahora que le iba a decir.



Sin embargo, no se pudo hacer nada y su unidad fue trasladada al corralón y él se regresó a su casa... a pie.



Se enfurece

Otro de los conductores enfureció porque le fue comunicado que le quitarían su unidad por conducirla bajo los efectos de las bebidas embriagantes .



Héctor Alarcón dijo que siempre circulaba por esa calle y nunca le decían nada, además de que mencionó trabajar en el Instituto Silvana y aseguró que le detenían su carro porque querían sacar para el aguinaldo de los elementos de Tránsito.



Intenta burlar a los agentes de Tránsito

Finalmente, no faltó conductor nervioso que al saber que se iban a tener que regresar caminando, pues su carro ya estaba arriba de la grúa, puso de excusa que le echaran la mano y que lo apoyaran.



El joven fue detenido por cambiarse dentro de su unidad y querer despistar a los oficiales, sin embargo, fue detectado y al llegar al filtro de los uniformados le solicitaron que descendiera de la camioneta al copiloto y no a su pareja que metros atrás se cambio de lugar.



El joven dijo que la chica lo ayudaba porque en ocasiones fallaba la máquina y le ayudaba a conducirla bien.



Para mala suerte de él se retiró del lugar, pero sin su troca solo con la compañía de la hermosa mujer que lo acompañaba.



Los 8 vehículos fueron trasladados hasta el corralón y así dio por terminado el último Operativo Alcoholímetro del año 2016.



