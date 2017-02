Cae joven desde 6 metros de altura Redacción

Un paso en falso, provocó que cayera de una altura aproximada de 6 metros según coincidieron los elementos de la Dirección Estatal de Protección Civil y Bomberos así como los uniformados de la Policía Preventiva.



Informaron que el lesionado presentaba golpes en la columna vertebral y fue trasladado consiente al área de urgencias del propio nosocomio que se localiza aproximadamente a 75 metros de donde ocurrió la caída.



Trascendió que el caído es un estudiante, aunque no especificaron a cuál institución educativa asiste, ni si estaba acompañado a la hora del incidente.



Los motivos que lo orillaron a ingresar a este espacio privado que está delimitado por rejas y bardas no fueron dados a conocer por las autoridades que comenzaron una investigación a espera de que el lesionado se recupere para que comparezca por el hecho.



redaccion@imagenzac.com.mx ZACATECAS.-

