Cae 'La Gallina', presunto operador de 'El Chapo' en Yucatán

A Roberto Nájera Gutiérrez se le vinculó a proceso con el beneficio de la libertad, debido a que no tenía sentencias pasadas condenatorias



elpais@imagenzac.com.mx CIUDAD DE MÉXICO.- Roberto Nájera Gutiérrez “La Gallina”, presunto operador del Cártel del Pacífico en el sureste del país, fue detenido el pasado viernes y posteriormente liberado por un juez federal, debido a que la Procuraduría General de la República (PGR) sólo presentó cargos en su contra por el delito de portación de armas de uso exclusivo del Ejército.Nájera Gutiérrez fue detenido la madrugada del pasado viernes por elementos de la Policía Estatal en un retén inatalado en la ciudad de Tizimín, cuando viajaba a bordo de un vehículo con otros dos sujetos; tras una revisión, se encontró en el vehículo: dos pistolas semiautomáticas calibre 9 milímetros, un fusil calibre 7.62 por 39 milímetros, una carabina calibre 5.56 milímetros; además de una pistola calibre 45 y chalecos antibalas.Respecto a los otros detenidos, uno de ellos es Miguel Ángel Rodríguez Ramírez, quien también quedó vinculado a proceso, pero se le concedió llevar su proceso en libertad bajo la condición de que no abandone Yucatán, acuda a firmar al penal cada semana y depositar una garantía económica.Por otra parte, a Romeo Orantes Gómez se le impuso la medida cautelar de prisión preventiva en el penal estatal de Yucatán. Agregar a favoritos la gallina

