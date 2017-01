Calderón quiere reelegirse como presidente de la República: AMLO Excélsior

El político tabasqueño denunció que el ex presidente impulsa una guerra sucia contra Morena debido el crecimiento que registra esta fuerza política rumbo al 2018



En su primer acto público en este 2017, el dirigente de Morena denunció las intenciones de Calderón Hinojosa, así como un encuentro privado entre ambos ex mandatarios efectuado en diciembre pasado en la Ciudad de México en un domicilio particular al que se sumó el gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares, con el interés de dejar en su cargo a su hijo en el 2018.



Una de las conclusiones de la reunión, además de impulsar a Margarita Zavala para la presidencia de la República, fue emprender una guerra sucia en contra de Morena y López Obrador dado el crecimiento de esta fuerza política rumbo al 2018 entre la ciudadanía, apuntó López Obrador ante militantes y seguidores este sábado.



Lo anterior explica por qué el propio ex presidente Calderón decidió vincular directamente a Morena en los saqueos que se han cometido a tiendas departamentales como protesta por el alza en las gasolinas, agregó el tabasqueño al rechazar que su partido esté detrás de dichos actos.



Se reunió en diciembre en la Ciudad de México, con (Carlos) Salinas, con Calderón, con Yunes Linares, gobernador de Veracruz (...), cuál es el plan: enfrentarnos con guerra sucia".



De acuerdo con López Obrador, la campaña para desprestigiarlo a él y a su partido ya comenzó y prueba de ello son las acusaciones que hace en su contra desde su cuenta en Twitter Felipe Calderón.



Calderón quiere dejar a su esposa de candidata a la presidencia, él se quiere reelegir y ahora está impulsando a su esposa; Yunes Linares, gobernador de Veracruz como hay elecciones en el 2018 quiere dejar a su hijo, así como lo están escuchando".



López Obrador dijo que todos los que asistieron a la reunión avalan el "nepotismo puro" porque quieren seguir gozando de privilegios indebidos.



Aseguró, que se enfrentará a la guerra sucia en su contra pero sin caer en la trampa de la confrontación porque su movimiento seguirá siendo pacífico y triunfará en el 2018.



En su discurso, el líder de Morena consideró que pese a la gravedad de la situación nacional, se debe tener fe y confiar en que sí hay salida y que las condiciones de pobreza en el país pueden revertirse.



López Obrador sostuvo encuentros con militantes de su partido también en Temamatla y Cocotitlán durante este sábado en el Estado de México.



Para este domingo, continuará su recorrido por la entidad en los municipios de Chapultepec, Mexicaltzingo y San Antonio de la Isla.



