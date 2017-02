Califica el Sindicato Minero de ilegal el decreto anunciado por Tello Redacción

Liga corta:



Liga completa:

A- A A+



Compartir: Liga Compartir:



Después de escuchar el informe de Fabiola Torres, Secretaría de Gobierno, Carlos Pavón Campos, Secretario del SNMM, alertó que “el gobernador quiere legislar en un asunto laboral que es competencia exclusiva de la federación por tratarse del sector de la minería”.



Consideró que lo que propone Tello Cristerna “es la aplicación de un impuesto confiscatorio, desproporcionado, que no se relaciona con las utilidades, sino que afecta directamente la producción y, por consiguiente, al empleo, en un momento muy crítico para el país y Zacatecas, una de las entidades que podrían ser las más afectadas en caso de cumplirse las amenazas de las deportaciones masivas anunciadas por Donald Trump”, señaló.



Recordó que el supuesto Impuesto Ecológico responde al quebranto financiero cometido en la administración anterior, así como actos de corrupción y desvíos de recursos, como ha quedado probado en los informes de la Auditoria Superior de la Federación.

Pavón refiere que lo que el gobierno propone “es ser cómplices de la aplicación de un impuesto ilegal e inconstitucional que atenta contra la economía del estado, de los derechos de nuestros agremiados y el empleo, además que es totalmente irreal que pida aplicar los ingresos de las empresas de manera discrecional, y pedirle al causante que una parte de lo que pague sea para compensar la afectación que se hiciera a los trabajadores de sus utilidades”.

El líder obrero manifestó que seguirán en pie de lucha hasta poder echar para atrás este impuesto que no tiene vocación ecológica, sino recaudatoria, y cuyo impacto ya se empezó a sentir al pactarse el cierre de la mina Madero, que dejará sin empleo a mil 200 trabajadores.



Como gesto de voluntad y disposición, el SNMM declara una tregua para abrir un espacio de diálgo y acuerdo a manera de atender la solicitud de las autoridades estatales y así sean escuchadas las preocupaciones y razones que motivan la movilización de los trabajadores para que las autoridades finalmente atiendan el origen del quebranto financiero y así construir una solución que no afecte el empleo ni la economía de Zacatecas, se informó en un comunicado.



redaccion@imagenzac.com.mx ZACATECAS.- Ante el anuncio del gobierno de Alejandro Tello Cristerna, de publicar un decreto que tiene como objeto garantizar la no afectación del reparto de utilidades de los trabajadores de las empresas sujetas al pago del supuesto Impuesto Ecológico, el Sindicato Nacional Minero Metalúrgico (SNMM) FRENTE, calificó la medida de ilegal.Después de escuchar el informe de Fabiola Torres, Secretaría de Gobierno, Carlos Pavón Campos, Secretario del SNMM, alertó que “el gobernador quiere legislar en un asunto laboral que es competencia exclusiva de la federación por tratarse del sector de la minería”.Consideró que lo que propone Tello Cristerna “es la aplicación de un impuesto confiscatorio, desproporcionado, que no se relaciona con las utilidades, sino que afecta directamente la producción y, por consiguiente, al empleo, en un momento muy crítico para el país y Zacatecas, una de las entidades que podrían ser las más afectadas en caso de cumplirse las amenazas de las deportaciones masivas anunciadas por Donald Trump”, señaló.Recordó que el supuesto Impuesto Ecológico responde al quebranto financiero cometido en la administración anterior, así como actos de corrupción y desvíos de recursos, como ha quedado probado en los informes de la Auditoria Superior de la Federación.El líder obrero manifestó que seguirán en pie de lucha hasta poder echar para atrás este impuesto que no tiene vocación ecológica, sino recaudatoria, y cuyo impacto ya se empezó a sentir al pactarse el cierre de la mina Madero, que dejará sin empleo a mil 200 trabajadores.Como gesto de voluntad y disposición, el SNMM declara una tregua para abrir un espacio de diálgo y acuerdo a manera de atender la solicitud de las autoridades estatales y así sean escuchadas las preocupaciones y razones que motivan la movilización de los trabajadores para que las autoridades finalmente atiendan el origen del quebranto financiero y así construir una solución que no afecte el empleo ni la economía de Zacatecas, se informó en un comunicado. Agregar a favoritos empresa minera

sindicato de mineros

tello

acusación