Cambalache: el impuesto ecológico por el rescate educativo

Compartir: Liga Compartir: Humberto Castillejos, consejero jurídico del presidente Enrique Peña, presentó contra el gobierno de Alejandro Tello García –increíble yerro de la presidencia al equivocar uno de los apellidos del mandatario– y la 62 Legislatura.



Según trascendió, el jefe del Ejecutivo, arropado por los senadores José Olvera y Carlos Puente y los diputados federales Francisco Escobedo, Claudia Anaya, Araceli Guerrero y Benjamín Medrano, estaría negociando con los secretarios de Hacienda y Educación, José Antonio Meade y Aurelio Nuño, resolver de raíz el problema del déficit educativo.



Y todo indica que Tello Cristerna logrará que la federación incorpore al Fondo para la Nómina Educativa (Fone) a los 9 mil maestros del sistema educativo estatal de Zacatecas.



De una buena vez

Al transformarse en Fone el Faeb (Fondo de Aportaciones a la Educación Básica), en 2014, Zacatecas sólo incorporó 0.78% de su nómina magisterial local. Su déficit entre lo que recibe de la federación para educación y lo que gasta en la misma, se mantuvo en el rango de los 1 mil 700 millones de pesos.



El impuesto ecológico tenía el objetivo de terminar con ese desequilibrio financiero. Empero, todo apunta a que se caerá en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.



Ante la situación crítica en la que quedaría el estado, la negociación política se orientaría hacia un rescate financiero real, de una vez y para siempre.



En penumbras

En la celebración del 88 aniversario del PRI, muchos priístas no vieron claro. Y es que las carpas que se instalaron en la sede tricolor no tuvieron iluminación eléctrica. Así que la ceremonia, encabezada por el gobernador Alejandro Tello, el presidente estatal del partido, Roberto Luévano y el delegado del CEN, Luis Antonio Muñoz, transcurrió, buena parte de ella, en penumbras.



Un resbalón

A pesar de la poca luz, en su discurso el gobernador Tello afirmó que veía muchas caras de militantes fieles que trabajaron con mucho ahínco durante su campaña y que seguían esperando que la revolución les haga justicia.



Y les hará, prometió Tello una vez más. Los priístas entendieron que pronto muchos de ellos estarían en cargos públicos y en la nómina.



Tello hizo hincapié en que su gobierno apoyará al PRI, oferta que para muchos veteranos de la política fue un resbalón.



Ausencias del gabinete

Llamó mucho la atención a las fuerzas vivas del tricolor que muy pocos funcionarios de alto nivel del gobierno acudieron a la fiesta del 88 aniversario del PRI.



Acompañaron a Tello los secretarios de Educación, Gema Mercado, y del Campo, Fito Bonilla. Los priístas querían conocer en persona a secretarios “muy sonados”, como Eduardo Yarto, de Turismo; Froylán Carlos, de Seguridad; Fernando Bárcena, de Economía, y Fabiola Torres, de Gobierno, pero no aparecieron por la sede tricolor.



Operación rara

En la bancada de Morena, que comanda Luis El Oso Medina, extrañó la operación de renegociación de la deuda pública de Zacatecas.



El secretario de Finanzas Jorge Miranda anunció que Banorte y Banobras ganaron las licitaciones para refinanciar 6 mil 795 millones de pesos de deuda.



Lo gracioso –para los legisladores morenos– es que la Banorte tenía contratados 2 mil 631 millones del pasivo de 7 mil 698 millones. Y Banobras 2 mil 262 millones. Es decir, entre ambos bancos acumulaban 4 mil 893 millones.



Con el refinanciamiento –concluyen los legisladores de Morena– los bancos prestan para pagarse ellos mismos. Y siguen siendo acreedores.



Mucha carnita

La Comisión de Vigilancia de la 62 Legislatura, presidida por el panista Arturo López de Lara, recibió la Cuenta Pública 2016 del gobierno de Zacatecas.



Del 1 de enero al 12 de septiembre contiene los números finales de la administración de Miguel Alonso.Y del 13 de septiembre al 31 de diciembre, los primeros del gobierno de Alejandro Tello.



Aunque los legisladores de la Comisión: Guadalupe Flores, Roy Barragán, Jorge Torres, Santiago Domínguez, Samuel Reveles, Omar Carrera y el panista López de Lara no la revisaron exhaustivamente porque estaban de vacaciones, anticipan que “trae mucha carnita” de las dos administraciones.



Gasolina gratis

Aunque a las horas pico del tránsito vehicular la Secretaría de Infraestructura (Sinfra), de Francisco Ibargüengoitia, anda muy activo reencarpetando vialidades. Quiere ganarle a los aguaceros.



Esta febril, aunque muy molesta, actividad de Sinfra –debería hacerla por las noches– se debe a la negociación exitosa del gobernador Tello y su representante en la Ciudad de México, Raúl Rodríguez Márquez, con el director de Petróleos Mexicanos (Pemex), José Antonio González Anaya.



En enero de 2016 Miguel Alonso inició una gestión para la donación de 1 mil toneladas de asfalto, 80 mil galones de gasolina y 40 mil de diesel. El compromiso es que todo se utilizaría en obra pública.



El trámite quedó paralizado en Pemex. El exdirector Emilio Lozoya, más preocupado en hacer negocios y en viajar a su casa en helicóptero, no le hizo más caso. Y el exgobernador tampoco. Ni ninguno de sus allegados se volvió a acordar.



En septiembre Alejandro Tello conoció del asunto y lo encargó a Rodríguez Márquez. El resultado es que a finales de año se formalizó la donación y los materiales ya llegaron a Zacatecas.



Hora de las nueces

El gobierno de Alejandro Tello tiene la gran oportunidad de convertir en nueces el ruido que ha hecho en torno a los villanos del sexenio pasado.



Quedó concluida la cuenta pública 2014 del gobierno de Miguel Alonso, en la cual la Auditoría Superior del Estado (ASE) de Raúl Brito formuló observaciones resarcitorias por 142 millones 214 mil pesos.



A la Secretaría de Economía que encabezó Patricia Salinas se le formularon irregularidades por 33 millones 359 mil pesos. Consistían en la compra de terrenos para el Fideicomiso Zacatecas, encabezado por Christopher Mier, a precios por arriba de los prevalecientes en el mercado.



Y también por la venta de un terreno a la empresa dulcera Karla, en Jalpa, a precio sospechosamente menor al arrojado por el avalúo.



Pues, bien, después de un largo proceso de solventación, la ASE entregó el reporte final a la 62 Legislatura. Y los exfuncionarios de la Secretaría de Economía no convencieron con sus argumentaciones y pruebas. Prevalecen para ellos penalidades resarcitorias por 28 millones de pesos.



El mayor “pecado”, por lo que se sabe, sería la operación con la dulcera Karla.



Sin embargo, hay actores políticos que duda que el gobierno diferente de Alejandro Tello esté dispuesto a aplicar la ley sin distingos partidistas.



Omar Carrera, diputado de Morena de la Comisión de Vigilancia, critica que al expresidente de Fresnillo, Gilberto Dévora, el PRI lo haya premiado nombrándolo delegado cuando tiene cuentas pendientes en el municipio al que dejó en bancarrota, con casi 200 millones de pesos de deuda.



El alcalde José Haro –dice Carrera– no destapa la caja de Pandora de Dévora porque son compadres. Pero en la cuenta pública aparecerán los armarios llenos de cadáveres.



Transas millonarias

Hoy se presenta el programa de la edición 31 Festival Cultural de Zacatecas. Habrás novedades. Y diferencias. La primera será que no habrá un ritual costoso y estrafalario. Una conferencia sencilla será suficiente.



Empero, quizá la mayor diferencia estará en el elenco artístico. Incluirá a pocas figuras de renombre. Quizá Celso Piña, Diego El Cigala y la infaltable Tania Libertad. Y a muchos músicos y creadores locales.



El cambio se reflejará en la nómina. Alejandro Tello sólo autorizó una bolsa de 23 millones de pesos para que Alfonso Vázquez Sosa realice el festival de una semana.



En la comunidad artística hay voces que opinan que sería un gran acierto de Tello si, al tiempo que revela los nombres de los artistas contratados, precisa el monto que se les pagará. Daría al festival una transparencia que nunca ha tenido.



En los sexenios Amalia García y Miguel Alonso –recuerdan– se gastaron carretadas de millones de pesos en artistas de renombre internacional: Joan Manuel Serrat, Air Supply, Ana Torroja, Willy Chirino, Gipsy Kings, Gloria Gaynor, Roxana entre otros. Y siempre fue un secreto a voces que se hacían transas millonarias. Los representantes y funcionarios locales se quedaban con una gran tajada. Porque se inflaban las tarifas de los artistas.



En 2008 –se recordará– Amalia García se vio involucrada en un escándalo mayúsculo. Supuestamente contrató a Bob Dylan y hubo sospechas que se presentó un doble del artista.



Además, los artistas exigen, adicional a su paga, boletos de avión, cuartos de hotel, alimentos e incluso bebidas embriagantes especiales. Tania Libertad puede beberse dos o tres botellas de mezcal zacatecano en una noche. Empero, Paloma San Basilio exige champaña Dom Pérignon Mathusalem.



Retazo con hueso

Cara tiznada

Durante el segundo periodo ordinario de sesiones de la 62 Legislatura, la bancada del PRI que lidera Gustavo Uribe Góngora impulsará la iniciativa de recorte de diputados. Es una propuesta del PRI nacional de Enrique Ochoa con la que pretenden lavar la cara tiznada del partido. Los tricolores también buscarán sacar adelante la iniciativa de Jorge Torres Mercado para recortar de manera importante el financiamiento público que paga el IEEZ de Virgilio Rivera a los partidos políticos.



Agendas legislativas

El grupo parlamentario de Morena, bajo la tutela de Luis El Oso Medina, buscará que se apruebe la iniciativa de ley que contiene la revocación de mandato. Con ella, los morenos le recordarán a Alejandro Tello los compromisos que hizo en su contrato con Zacatecas. Uno de ellos fue el de “si no cumplo, me voy”. La bancada del PRD que lidera María Elena Ortega, supuestamente, llevará a la tribuna del Congreso la reforma legal que permita el matrimonio entre personas del mismo sexo.



Viejos socios

El Partido Verde, tanto en Zacatecas como en el Congreso de la Unión –lo anticipamos– no acompañará al PRI en esa propuesta de reducir el tamaño de la Cámara de Diputados. Carlos Puente, dirigente nacional, fue contundente. El Ecologista apostará por la segunda vuelta y gobiernos de coalición que propone Manlio Fabio Beltrones. Y en ese contexto –dice Puente– buscarían alianzas con otras fuerzas políticas. Del PAN –el enemigo a vencer en la contienda por la presidencia de la república, sea con Margarita Zavala, Ricardo Anaya o Rafael Moreno– el Verde ya fue socio. En 2000 llegó a Los Pinos con Vicente Fox.



Estrategia de Chuchos

La tribu Nueva Izquierda de Jesús Ortega y Jesús Zambrano buscan recuperar la dirigencia nacional del PRD. De lograrlo, no dudarán en hacer alianza con el PAN en la elección presidencial del 2018. Los “Chuchos” saben bien que el PRD solo jamás llegaría a Los Pinos, ni con Miguel Mancera, Silvano Aureoles o Graco Ramírez. Buscan ser la bisagra con la que el PAN eche al PRI del Palacio Nacional y cooparticipar en la gobernanza de México. Y buscan recuperar el poderío en estados, como Zacatecas, donde tienen más fuerza y capital político que el PRI. En ese escenario, Rafael Flores, Iván de Santiago, José Narro, Gilberto Zamora, entre otros, no tendrían problemas para obtener escaños y curules.



Negocios son negocios

Business are business, dicen los empresarios. Y confirman que el dinero no tiene nacionalidad ni compromisos políticos. Lo anterior vino a cuento en el seno del Consejo de Desarrollo Económico, que encabeza Manando Sescosse, ante el anuncio de Rogelio Zambrano, presidente de Cemex, de estar dispuesto a participar para convertirse en proveedor de las empresas constructoras del muro de Donald Trump. Y también porque trascendió que Cuauhtémoc Calderón cerró su restaurante líder: Kaos, para llevarlo a Aguascalientes donde hay una economía en franco crecimiento.



Gobiernos de coalición

Con esa misma propuesta de gobiernos de coalición, Pedro de León ya logró conformar comités en 14 municipios, entre ellos Zacatecas, Guadalupe y Fresnillo. Esos comités –explica Pedro– no trabajan para ningún partido o posible candidato. Trabajan para fortalecerse ellos y ser la mejor opción de una gran alianza de partidos e izquierda y de centro derecha, como el PAN. El argumento del otrora “cuñado incómodo” es que las minorías ya no pueden gobernar. Y la mejor prueba de ello son Enrique Peña y Alejandro Tello. Llegaron al poder con la minoría más grande, pero sin el respaldo de la enorme mayoría de la ciudadanía.



Inseguridad grave

La inseguridad en Fresnillo alcanza niveles muy graves, dicen políticos avecindados en El Mineral. Uno de los delitos que se ha recrudecido es el secuestro. El hacer y deshacer de los facinerosos –dicen– se debe en gran medida a la salida de La Marina, a la pasividad de los elementos del ejército que no salen a patrullar y a la nula vigilancia de la Policía Federal Preventiva que argumenta la falta de gasolina en sus unidades, principalmente por la falta de cooperación del gobierno del estado.



Misterio carretero

No se sabe si por “agarrada” o porque le dan miedo los aviones, la diputada federal Araceli Guerrero viaja en camión, todas las semanas, de la Ciudad de México a Zacatecas y viceversa. Con todo y que en ocasiones llega a San Luis Potosí, Aguascalientes o León y allí la recogen, Araceli pasa casi 30 horas en carretera a la semana. Quienes conocen de sus periplos, descartan que su proclividad a la Flecha Roja sea por razones de economía, porque como legisladora se lleva más de 100 mil pesos, libres de polvo y paja.





