Cambian la fecha de la fundación del municipio

Según estudios, la fecha en que se fundó El Mineral fue el 24 de marzo de 1567, y no el 2 de septiembre de 1554.



Durante su exposición de motivos, Del Hoyo Calzada anticipó que se celebrará una ceremonia religiosa para conmemorar el 450 aniversario de la fundación.



Explicó que se basa en documentos de quienes descubrieron las minas de San Demetrio, que dieron pie a la fundación de Plateros, el 8 de octubre de 1566, cuatro meses de la fecha propuesta.



En la sesión ordinaria de cabildo, el historiador aseguró que no se busca que se determine la modificación en las celebraciones del municipio, por ejemplo, la feria en septiembre.



Al respecto, el alcalde José Haro de la Torre determinó que el tema se analice en la Comisión de Educación y Cultura a fin de definir el procedimiento.



Previamente, en la reunión que se llevó a cabo en el fraccionamiento Polvaredas, las autoridades municipales aprobaron por unanimidad el ejercicio de las acciones que el Consejo Municipal de Desarrollo aprobó en diciembre pasado para la ejecución de presupuesto de la Dirección de Desarrollo Social.



También se aprobó por mayoría la integración de la Junta de Gobierno que regirá las actividades del Instituto Municipal de Planeación.



Además, el ayuntamiento dio su respaldo al Sistema Nacional Anticorrupción y la integración de un organismo de contralores municipales que laborará en la entidad.



