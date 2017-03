Camiones, en mal estado por baches y daños por usuarios Noé Marín

Liga corta:



Liga completa:

A- A A+



Compartir: Liga Compartir:



Después de que se dio a conocer que el transporte público recibirá un apoyo para mejorar las unidades del transporte público, Imagen realizó un recorrido por las rutas de la capital para verificar las condiciones en las que se ofrece el servicio.



La mayoría de las unidades tienen rayones en las ventanas, los asientos no estaban completamente asegurados, el sonido del motor era ensordecedor y en el interior, predominó un fuerte olor a combustible quemado.



Un camión de la ruta 16 operaba con la puerta trasera colgando y algunos vidrios estrellados, otro de la ruta 2 tenía un asiento despegado y en un ruta 4 aseguraron las salidas de emergencia con palos de escoba.



Respecto al servicio, durante el trayecto en la ruta Tierra y Libertad, la unidad esperó hasta 13 minutos Frente a la Bicentenario y en otros puntos, pese a la petición de un usuario, simplemente no se paró.



Dos personas mostraron inconformidad debido a que recibieron mal cambio de monedas y en tres ocasiones la ruta no se detuvo completamente para permitir que descendieran los usuarios.



Algunos choferes entrevistados respecto al servicio y las condiciones de las unidades aseguraron que la mayoría de los problemas de los camiones se deben a las pésimas condiciones de las calles y la cultura de los zacatecanos.



Reconocieron que hay faltas en el servicio de algunos conductores, sin embargo, señalaron que los concesionarios deberían tener el control de las personas que trabajan en las unidades.



Aunque admitieron que no está permitido, explicaron que algunos trabajadores se detienen durante más tiempo en algunos puntos de la ciudad y omiten otros debido a que obtienen mayor pasaje.



Respecto al subsidio para mejorar las condiciones de las unidades, aseguraron que el mejoramiento sería más momentáneo, ya que las principales fallas que presentan los camiones son causadas por las condiciones de las calles.



Un chofer de la ruta 1 comentó que invertía alrededor de 5 mil pesos mensuales para el mantenimiento de la unidad, ya que regularmente tenía problemas con la suspensión de la unidad debido a los baches y los topes altos.



Otro conductor de la ruta Tierra y Libertad dijo que el problema es la falta de cultura de los zacatecanos, ya que la mayoría de los camiones sufren vandalismo y no hay forma de que los choferes estén al pendiente.



capitalimagen@gmail.com ZACATECAS.- Los ruteros aseguraron que la pésima condiciones de las calles y la falta cultura de los zacatecanos son los principal el factores que evitarán mejorar el transporte urbano.Después de que se dio a conocer que el transporte público recibirá un apoyo para mejorar las unidades del transporte público, Imagen realizó un recorrido por las rutas de la capital para verificar las condiciones en las que se ofrece el servicio.La mayoría de las unidades tienen rayones en las ventanas, los asientos no estaban completamente asegurados, el sonido del motor era ensordecedor y en el interior, predominó un fuerte olor a combustible quemado.Un camión de la ruta 16 operaba con la puerta trasera colgando y algunos vidrios estrellados, otro de la ruta 2 tenía un asiento despegado y en un ruta 4 aseguraron las salidas de emergencia con palos de escoba.Respecto al servicio, durante el trayecto en la ruta Tierra y Libertad, la unidad esperó hasta 13 minutos Frente a la Bicentenario y en otros puntos, pese a la petición de un usuario, simplemente no se paró.Dos personas mostraron inconformidad debido a que recibieron mal cambio de monedas y en tres ocasiones la ruta no se detuvo completamente para permitir que descendieran los usuarios.Algunos choferes entrevistados respecto al servicio y las condiciones de las unidades aseguraron que la mayoría de los problemas de los camiones se deben a las pésimas condiciones de las calles y la cultura de los zacatecanos.Reconocieron que hay faltas en el servicio de algunos conductores, sin embargo, señalaron que los concesionarios deberían tener el control de las personas que trabajan en las unidades.Aunque admitieron que no está permitido, explicaron que algunos trabajadores se detienen durante más tiempo en algunos puntos de la ciudad y omiten otros debido a que obtienen mayor pasaje.Respecto al subsidio para mejorar las condiciones de las unidades, aseguraron que el mejoramiento sería más momentáneo, ya que las principales fallas que presentan los camiones son causadas por las condiciones de las calles.Un chofer de la ruta 1 comentó que invertía alrededor de 5 mil pesos mensuales para el mantenimiento de la unidad, ya que regularmente tenía problemas con la suspensión de la unidad debido a los baches y los topes altos.Otro conductor de la ruta Tierra y Libertad dijo que el problema es la falta de cultura de los zacatecanos, ya que la mayoría de los camiones sufren vandalismo y no hay forma de que los choferes estén al pendiente. Agregar a favoritos camiones

rutas

transporte público

usuarios

zacatecas