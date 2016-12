Camioneta atropella a 5 mujeres Redacción

El accidente se registró poco después de las 9 de la mañana, afuera de un jardín de niños ubicado en la colonia Lomas del Consuelo; se trató de una camioneta Toyota, verde, modelo 1988, sin placas de circulación que después de impactar a las víctimas, chocó una automóvil Nissan, Tsuru, guinda.



En este accidente vial resultaron lesionadas Carolina "N" de 20 años, María "N" de 27 años, Fabiola "N" de 25 años y América "N" de 9 años.



Cuatro de estas personas fueron llevadas al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) para su debida atención médica, autoridades correspondientes informaron que no iban lesionadas de gravedad; personal de Tránsito del Estado se hizo cargo del hecho vial.



SOMBRERETE.- Cinco mujeres entre ellas una menor de edad, fueron atropelladas la mañana de este miércoles, luego de que a una camioneta que estaba estacionada, se le votara la velocidad y siguiera su curso sin tripulantes.

