Campo de golf de Tokio 2020 prohíbe ingreso a las mujeres 

El Kasumigaseki Country Club ha sido criticado desde que el COI indagó sobre su reglamento de membresía. La gobernadora de Tokio, Yuriko Koike, exhortó al club a mediados de enero a admitir mujeres como socios con plenitud de derechos.



La junta de directores del club se reunió el martes en Tokio para discutir el asunto, pero no llegó a una conclusión.



Los 15 miembros de la junta tienen que estar de acuerdo con cambiar sus reglas. Kiichi Kimura, director de la junta, se expresó sorprendido por el revuelo.



"Discutimos cómo debemos responder, después que le preguntemos a nuestros miembros por su sentir", dijo Kimura. "Es muy irritante que la situación haya llegado a esto tan rápido. Ahora mismo estamos confundidos".



