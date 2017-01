Cancela Enrique Peña Nieto encuentro con Donald Trump Redacción

El anuncio se da luego de la amenaza de Trump también mediante un tweet en el que aseguraba que si México no estaba dispuesto a pagar por el muro lo mejor sería cancelar la reunión.



Esta mañana hemos informado a la Casa Blanca que no asistiré a la reunión de trabajo programada para el próximo martes con el @POTUS. — Enrique Peña Nieto (@EPN) 26 de enero de 2017





CIUDAD DE MÉXICO.- Mediante un tweet el presidente Enrique Peña Nieto informó a su homólogo Donald Trump que cancela su visita a Estados Unidos, programada para el próximo martes.El anuncio se da luego de la amenaza de Trump también mediante un tweet en el que aseguraba que si México no estaba dispuesto a pagar por el muro lo mejor sería cancelar la reunión.

